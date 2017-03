Un incendio orixinado nunha cheminea causa daños materiais nunha vivenda en Toén (Ourense)

Un incendio rexistrado nunha casa do municipio ourensán de Toén, que se orixinou nunha cheminea, causou daños materiais no interior da vivenda.

O lume, que se orixinou na cheminea, propagouse polo salón e a cuberta do inmoble situado na rúa Ribadela, segundo informou o CAE 112 Galicia. Os feitos sucederon sobre as 18,15 horas do domingo.

O 112 Galicia recibiu a alerta do incendio por parte da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Toén tras o que pasou aviso ao GES de Ribadavia e á Guardia Civil, que se achegaron ata o lugar.

Finalmente, os servizos de emerxencias conseguiron controlar e extinguir o lume.

Por outra banda, ás 20,33 horas do domingo os Bombeiros de Cee foron mobilizados por un incendio nunha vivenda na localidade coruñesa de Vimianzo, en Grixoa.

Os bombeiros explicaron que recibiron a chamada do 112 pola alerta dunha muller a través dun teléfono de asistencia de que había lume na vivenda.

Cando chegaron os efectivos o incendio, segundo engadiron, "estaba autoextinguido" na cheminea dunha cociña de leña. Ás 21,17 horas concluíron a intervención.