PSA pecha a compra de Opel/Vauxhall e da financeira de GM en Europa por 2.200 millóns

O Grupo PSA pechou un acordo co consorcio estadounidense General Motors para a compra das marcas Opel/Vauxhall e das operacións en Europa da súa filial financeira GM Financial por un importe de 2.200 millóns de euros, segundo informaron ambas as compañías nun comunicado conxunto.

Esta operación suporá un desembolso de 1.300 de euros para o consorcio francés para a compra de Opel/Vauxhall, mentres que a adquisición da filial europea de GM Financial custará 900 millóns de euros.

A incorporación de Opel e Vauxhall, cunha facturación en 2016 de 17.700 millóns de euros, ao Grupo PSA permitirá a creación do segundo maior consorcio automobilístico en Europa, por detrás de Volkswagen, logrando unha cota de mercado no continente europeo do 17%.

O presidente de PSA, Carlos Tavares, mostrouse "orgulloso" de poder "unir forzas" coas devanditas marcas e asegurou estar "profundamente comprometido" en continuar desenvolvendo esta gran compañía e en acelerar a súa recuperación, á vez que engadiu que esta operación supón unha "extensión natural" da cooperación entre os grupos e mostrouse desexoso de levala "ao seguinte nivel".

"Temos a intención de xestionar PSA e Opel/Vauxhall para capitalizar as súas respectivas identidades de marca. Ao crear xuntos produtos gañadores para o mercado europeo, sabemos que Opel/Vauxhall é o socio adecuado", subliñou o máximo responsable da corporación francesa.

Ao mesmo tempo, Tavares mostrouse convencido de que a recuperación destas firmas acelerarase de forma significativa grazas ao apoio do Grupo PSA, á vez que indicou que respectará os compromisos adquiridos por General Motors cos traballadores de Opel e de Vauxhall.

Pola súa banda, a presidenta e conselleira delegada do grupo estadounidense, Mary Barra, asegurou estar satisfeita de que General Motors, os traballadores de Opel e de Vauxhall e PSA creasen unha nova oportunidade de reforzar a evolución a longo prazo de senllas empresas a través do éxito de colaboracións anteriores.

"Para General Motors isto representa outro gran paso no traballo que está a permitir mellorar o seu rendemento e acelerar este momento positivo. Cremos que este novo capítulo sitúa a Opel/Vauxhall nunha situación máis sólida no longo prazo", explicou a directiva da compañía con sede en Detroit (Michigan).

SINERXÍAS DE 1.700 MILLÓNS EN 2026

Doutra banda, as dúas corporacións aseguraron que esta operación permitirá a xeración de sinerxías e de economías de escala anuais por importe de 1.700 millóns de euros para 2026 nas áreas de compras e de produción.

A previsión é que gran parte destas sinerxías lógrense en 2020, á vez que se estima que Opel e Vauxhall logren unha marxe operativa recorrente do 2% para devandito exercicio, mentres que en 2026 o obxectivo é chegar ata o 6%. Ademais, en 2020 confían en lograr fluxo de caixa positivo.

Dentro desta operación, PSA, xunto con BNP Paribas, farase con todas as operacións europeas de GM Financial, para o que se formará unha nova 'joint venture' ao 50% que manterá a actual plataforma e o equipo da devandita división no continente europeo. Esta nova empresa conxunta consolidarase por parte de BNP Paribas.

As dúas corporacións afirmaron que a compra de Opel e da filial financeira de General Motors en Europa xerará unha inmediata mellora do beneficio, das marxes e do 'cash flow', á vez que servirá para que a compañía estadounidense reduza os requisitos de balance de caixa en 2.000 millóns de euros baixo este novo marco de capital.

Finalmente, PSA e General Motors aseguraron que prevén seguir colaborando no desenvolvemento de tecnoloxías de electrificación dos vehículos, así como nos acordos que manteñen no campo da subministración de Holden e de certos modelos de Buick, mentres que a firma francesa poderían potencialmente fornecer sistemas de pila de combustible á 'joint venture' formada entre GM e Fonda.