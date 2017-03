(AM) Evacúan ao peón dun camión de lixo tras ser esmagado contra un farol no Vicedo (Lugo)

O peón dun camión de lixo foi trasladado na mañá deste luns ao Hospital de Burela tras ser esmagado contra un farol na locaidad do Vicedo (Lugo).

O Centro de Atención ás Emerxencias 112 Galicia recibiu a alerta do accidente por parte do condutor do camión implicado ás 7,15 horas deste luns.

Segundo ha relato o condutor ao servizo de emerxencias, ao manobrar chocou contra un farol, na praia de Silloi, e esmagou ao peón que levaba detrás.

Por iso, o 112 Galicia informou do sucedido a Urxencias Sanitarias, á Guardia Civil e a Protección Civil do Vicedo, que se achegaron ata o punto.

En concreto, segundo sinalaron fontes sanitarias a Europa Press, ao lugar o 061 desprazou unha ambulancia asistencial que levou ao Hospital da Costa, en Burela, ao ferido, J.C.P., de 60 anos de idade.