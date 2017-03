PSA e BNP Paribas faranse coas operacións de financiamento de Opel e Vauxhall

O Grupo PSA, como parte da operación de compra de Opel e de Vauxhall, alcanzou un acordo con BNP Paribas para adquirir de forma conxunta as actividades de financiamento cativas das dúas marcas que eran propiedade de General Motors, segundo informou a corporación francesa nun comunicado.

Desta forma, Banque PSA Finance e BNP Paribas Persoal Finance adquirirán cada unha delas un 50% do capital das actividades financeiras de Opel e de Vauxhall por un importe de 900 millóns de euros, o que supón un multiplicador de 0,8 do valor en libros de 1.200 millóns de euros rexistrado en 2016.

Como parte deste acordo, BNP farase cargo da consolidación da entidade. As dúas empresas apuntaron que Opel e Vauxhall contan con operacións financeiras en once países europeos que dan servizo a 1.800 concesionarios na rexión e que xestionaron activos de 9.600 millóns de euros o ano pasado.

A través desta operación, as operacións financeiras de Opel e Vauxhall beneficiaranse da experiencia de Banque PSA Finance e de BNP Paribas no financiamento do sector da automoción, o que mellorará o servizo ofrecido aos concesionarios e clientes de ambas as firmas.

Esta adquisición estará financiada a través dos recursos existentes de PSA e de BNP Paribas. A previsión é que este acordo se peche no último cuadrimestre do presente exercicio, despois de que se aprobado por parte das autoridades correspondentes.

"As operacións financeiras de Opel/Vauxhall son críticas para o desenvolvemento das marcas Opel/Vauxhall. Estamos orgullosos de unir as nosas forzas con BNP Paribas, un socio de banca líder en Europa, e estamos confiados en que a nosa experiencia complementaria fará esta nova colaboración un éxito", asegurou o presidente de PSA, Carlos Tavares.

Así mesmo, o directivo indicou que esta cooperación representa unha "gran oportunidade" para reforzar a pegada de BNP Paribas Persoal Finance no "atractivo" negocio do financiamento de automóbiles e resaltou que está en liña co plan estratéxico de PSA para o exercicio 2020.

Pola súa banda, o conselleiro delegado de Banque PSA Finace, Remy Bayle, e o conselleiro delegado de BNP Paribas Persoal Finance, Laurent David, mostráronse "moi satisfeitos" con esta nova colaboración e quixeron dar unha "calorosa benvida" aos empregados das operacións financeiras de Opel e de Vauxhall.