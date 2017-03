Rural.- Fruga pide á Xunta axudas para os afectados pola obrigación de non plantar patacas nas zonas infectadas

A Federación Rural Galega (Fruga) pediu este luns á Xunta que poña en marcha axudas para todos os afectados polo impedimento de plantar patacas nas zonas infectadas pola polilla guatemalteca.

A través dun comunicado, a organización agraria aludiu así ao real decreto publicado o pasado sábado no Boletín Oficial do Estado (BOE) polo que se establece a prohibición de cultivar patacas en 31 concellos galegos e de desenterrar as xa sementadas.

Nese texto, segundo Fruga, indícase que só haberá axudas para aquelas persoas que teñan que levantar as xa plantadas e só pola destrución das mesmas.

Fronte a iso, pediu que se compense tanto a aqueles que plantan pataca para autoconsumo como a quen a cultivan dunha forma profesional para a súa venda a través dunha liña de axudas deseñada pola Consellería de Medio Rural.