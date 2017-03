O PP anuncia un mitin nunha rúa franquista e cunha foto de Londres

Dende o Concello da Coruña explican que esta rúa non existe, pois dende marzo de 2016 chámase Avenida da Concordia. O cambio fíxose en cumprimento da Lei da Memoria Histórica e para cumprir a promesa da Marea Atlántica de rematar cos vestixios do enxalzamento franquista nos espazos públicos da cidade. Tras saltar a polémica nas redes sociais, dende a conta do PP no herculino barrio dos Rosais, defendeuse a escolla escribindo que "¿Qué (sic) pon na placa da rúa?. A xente do común sigue chamando as rúas como sempre".

Miguel Tellado | Fonte: ppdegalicia.com

Ademais, o PP escolleu de fondo unha fotografía sorprendente. Unha muller leva varias bolsas da cadea H&M ao carón dun numeroso grupo de persoas de raza oriental con pinta de turistas … e de fondo, dous taxis do modelo londinense.

Londres ou outra cidade británica, e non A Coruña, parece ser a ubicación da imaxe, sobre todo por un cartel dun pub na parte superior esquerda. O mesmo cartel do “Leicester Arms” pode atoparse nesta imaxe de Google Maps, do rueiro de Picacadilly, en Londres. Por outra banda, o cartel da campaña "Hacemos Barrio, hacemos Galicia" está só en castelán.