O presidente de PSA, Carlos Tavares, asegurou que as plantas de Opel en España poden estar "tranquilas", xa que o grupo non prevé en principio o peche de ningunha instalación a nivel internacional, senón que se proporá guiarse por uns estándares de rendemento nos que precisamente destacan as instalacións nacionais.

"Tranquilos", foi a palabra pronunciada en castelán por Tavares para transmitir confianza aos traballadores de Opel en España. O directivo expresouse así durante unha conferencia con analistas en francés para informar da compra a General Motors de Opel.

PSA anunciou este luns un acordo co consorcio estadounidense General Motors para a compra das marcas Opel/Vauxhall e das operacións en Europa da súa filial financeira GM Financial por un importe de 2.200 millóns de euros.

Tavares destacou o rendemento das plantas españolas e indicou que os criterios de PSA para medilo toman como referencia a mellora da calidade, a contención de custos e a capacidade para responder os retos produtivos.

Ademais, dixo que estará "moi contento" de visitar as instalacións de Opel en Zaragoza en canto llo permita a súa axenda e que PSA non ten "nada que esconder". "Todo o mundo vai ter unha oportunidade de demostrar que pode chegar aos estándares de calidade necesarios e así non se necesitará pechar plantas", sinalou de forma xeral.

Para PSA, España ofrece grandes "cualidades" dentro do sector da automoción. "A resposta para todos os colegas internacionais é que avanzaremos se traballamos xuntos e facémolo forma intelixente. Esta resposta aplícase tamén para España", indicou.