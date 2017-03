As execucións hipotecarias sobre vivendas de persoas sitúanse en 434 en Galicia en 2016, un 60% menos que en 2015

O número de execucións hipotecarias sobre vivendas de persoas físicas --non xurídicas-- situouse en 434 en 2016 en Galicia, unha cifra un 60,6 por cento inferior ás 744 de 2015, segundo a estatística de execucións hipotecarias publicada este luns polo Instituto Nacional de Estatística (INE).

En total, as execucións hipotecarias sobre vivendas na comunidade ascenderon a 727 --tamén por baixo das 1.217 que houbo en 2015-- se se teñen en conta as 293 certificacións por execucións hipotecarias iniciadas e inscritas o pasado ano en relación con vivendas de persoas xurídicas.

Tendo en conta calquera dos dous datos (os 434 lanzamentos de vivendas de persoas físicas e os 727 que suman as execucións hipotecarias de vivendas inscritas a nome de persoas físicas e xurídicas), Galicia sitúase en metade da táboa no conxunto do Estado (no sétimo posto pola cola).

A estatística do INE non desagrega os datos referidos a vivendas habituais no caso das comunidades autónomas, a diferenza do que fai a nivel estatal. Así, no conxunto español, o número de execucións hipotecarias sobre vivendas habituais situouse en 21.064 en 2016, unha cifra un 30,9 por cento inferior á de 2015.

A MAIORÍA, USADAS

No entanto, Estatística si apunta a distribucion entre vivendas novas nas que se produciron execucións hipotecarias (39 en Galicia) e vivendas usadas, a maioría (688).

En global, contabilízanse durante 2016 un total de 1.564 certificacións por execución hipotecaria sobre leiras, das que 727 correspóndense con vivendas, 59 con solares e 646 con leiras urbanas. A maiores, 132 son leiras rústicas.

CUARTO TRIMESTRE

En canto ao cuarto trimestre, Galicia rexistrou 107 execucións hipotecarias sobre vivendas de persoas físicas e 31 sobre vivendas de persoas xurídicas. Destas 138 execucións, 128 eran vivenda usada e 10 novas.

Ademais, hai que engadir outras 125 execucións hipotecarias sobre leiras urbanas e 18 sobre solares, ao lado das leiras urbanas. Do das leiras rústicas, déronse 15 execucións no cuarto trimestre na comunidade, o que arroxa 296 procesos en total.

DATOS ESTATAIS

O número de execucións hipotecarias sobre vivendas habituais situouse en 21.064 en 2016, cifra un 30,9% inferior á de 2015, segundo a estatística de execucións hipotecarias publicada este luns polo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Deste xeito, as execucións hipotecarias sobre vivendas habituais encadean dous anos de retrocesos despois de que en 2015 baixasen un 12,6%.

Só no cuarto trimestre de 2016 rexistráronse 4.630 execucións hipotecarias sobre vivendas habituais, un 18,1% máis que no trimestre anterior, pero un 33,2% menos que no cuarto trimestre de 2015.

O obxectivo principal desta estatística é ofrecer trimestralmente o número de certificacións de execucións hipotecarias iniciadas e inscritas nos Rexistros da Propiedade durante o trimestre de referencia. Estatística lembra que non todas as execucións de hipoteca terminan co lanzamento (desafiuzamento) dos seus propietarios.

En 2016 iniciáronse 72.941 execucións hipotecarias, un 28,8% menos que en 2015. Delas, 69.211 afectaron a leiras urbanas (onde se inclúen as vivendas) e 3.730 a leiras rústicas.

As execucións hipotecarias sobre leiras urbanas diminuíron un 28,8% en relación a 2015. Dentro das leiras urbanas, 41.129 execucións corresponderon a vivendas, cifra que representa o 56,3% do total de execucións hipotecarias rexistradas en 2016 e que é un 31,5% inferior á de 2015.

Dentro das vivendas, as execucións hipotecarias sobre vivendas de persoas físicas sumaron 26.954 en 2016 (-31,2%), das que 21.064 (o 78,1% do total) son vivendas habituais de persoas físicas e 5.890 non son residencil habitual dos propietarios. Estas últimas baixaron un 32% respecto de 2015.

Pola súa banda, as execucións hipotecarias sobre vivendas de persoas xurídicas totalizaron 14.175 o ano pasado, un 32,1% menos que en 2015.

Segundo o INE, só o 0,025% das vivendas familiares existentes en España (18.846.400) iniciaron unha execución hipotecaria entre outubro e decembro de 2016.

MENOS EXECUCIÓNS DE VIVENDAS USADAS E NOVAS.

Do total de execucións hipotecarias sobre vivendas rexistradas o ano pasado, máis de oito de cada dez (35.726) afectaron a vivendas usadas, cun descenso anual do 31,3%. As execucións sobre vivendas novas sumaron 5.403, un 32,9% menos que en 2015.

A estatística revela ademais que o 19,6% das execucións hipotecarias iniciadas sobre vivendas en 2016 corresponde a hipotecas constituídas en 2007, o 16,6% a hipotecas subscritas en 2006 e o 12,5% a hipotecas asinadas en 2008. Ampliando un pouco máis o espectro, aos anos 2005-2008, obtense que este período concentra o 59,5% das execucións hipotecarias iniciadas o ano pasado.

En 2016, as execucións hipotecarias sobre solares ascenderon a 3.734, cun descenso anual do 13,1%. Pola súa banda, as execucións hipotecarias sobre locais, garaxes, oficinas, trasteiros, naves e outros edificios de natureza urbana alcanzaron as 24.348, un 25,9% menos que en 2015.

Por último, as execucións hipotecarias sobre leiras rústicas situáronse en 3.730 en 2016, cun retroceso do 29,5% respecto ao exercicio precedente.