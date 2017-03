O BNG da os últimos pasos cara a súa XVI Asemblea Nacional, que se celebrará os días 25 e 26 de marzo na Coruña en recordo da súa fundación no Frontón de Riazor 35 anos atrás. Os nacionalistas fixeron un chamamento á "participación" nesta cita na que, en base ás súas teses políticas, perseguen a "reactualización" de análise e principios políticos, pero tamén reafirmar "a necesidade do nacionalismo" e outorgar un papel chave ao "dereito a decidir".

Os responsables de Organización e Comunicación da formación, Goretti Sanmartín e Rubén Cela presentan a campaña da XVI Asemblea do BNG | Fonte: EP

Os responsables de Organización e Comunicación da formación, Goretti Sanmartín e Rubén Cela, presentaron este luns a imaxe da Asemblea, que se celebra baixo a lema 'En bloque cara un tempo novo' e tamén da estratexia política, coas teses --defenderon-- "máis debatidas" da historia do BNG.

De feito, Sanmartín aludiu ao debate dos documentos políticos nas asembleas comarcais (o prazo comarcal para comunicar as emendas procedentes deste ámbito finaliza o 13 de marzo, segundo o calendario da organización) e apelou ao protagonismo de afiliados e simpatizantes, ademais de chamar á participación nunha Asemblea "de portas abertas".

"Aínda se pode apuntar todo o mundo para acordar, debater, volver á Coruña e empezar en bloque cara a un tempo novo", aseverou Sanmartín, quen tamén repasou os principios que sustentan as teses políticas da cita: reafirmar "a necesidade do nacionalismo", ampliar o "campo" de traballo do BNG --a súa militancia directa e indirecta--, a renovación xeracional, a reactualización dos seus estatutos e análises, e profundar na súa vocación internacionalista.

O obxectivo último é que a Asemblea supoña "un novo punto de inflexión no relanzamento do proxecto do BNG en Galicia". Sobre o papel que xogará a actual portavoz nacional, Ana Pontón, Rubén Cela subliñou o carácter "democrático" do BNG á hora de articular opcións, pero incidiu en que a súa relevancia está garantida "se ela quere e quere a militancia".

Ao seu xuízo, a "maioría" de nacionalistas comparten que, no seu día, foi "un acerto" elixila como portavoz nacional. Por iso, mostrouse convencido de que será "unha estupenda lideresa do proxecto nacionalista". "É novo, pero con moita experiencia e está a demostrar que ten capacidade política e de conexión coa sociedade galega e a militancia", aseverou.