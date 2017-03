O 48,7% das mulleres ocupadas en Galicia teñen estudos superiores, por enriba da media estatal

O 48,2 por cento das mulleres ocupadas da comunidade autónoma galega contan con formación académica superior, segundo indica un informe de Randstad con motivo do Día Internacional da Muller, que se celebra o vindeiro mércores.

Laboratorio de Farmacia na Universidade de Santiago | Fonte: USC.

Do conxunto de mulleres ocupadas en España, o 47,8% dispón de estudos superiores, a 46,8% conta con educación secundaria e o 5,5% ten estudos primarios como formación máxima alcanzada.

País Vasco e Navarra son as rexións nas que as traballadoras con formación académica superior teñen maior peso, cun 59,2% e un 57,5%, respectivamente. A continuación sitúanse Madrid (54,6%), Asturias (53,1%) e Cantabria (51,8%).

Por encima da media nacional (47,8%) atópanse tamén La Rioja (50,5%), Cataluña (50,3%), Castilla-León (48,3%) e Galicia (48,2%). No lado contrario, con menor peso destas traballadoras, están Comunidade Valenciana (40,7%), Canarias (38,8%) e Baleares (38,4%).

A taxa de ocupación das mulleres con formación superior alcanzou a peche do ano pasado o 87,3%, o seu maior nivel do últimos seis anos. Esta porcentaxe supón que case nove de cada dez mulleres con estudos universitarios está a traballar na actualidade. En 2015 a proporción de mulleres con formación superior que tiñan emprego era do 85,9%.

Entre 2003 e 2008 este indicador creceu de maneira constante, pero a partir de 2009 empezou a caer, ata situarse no 84,4% en 2014. No entanto, cos aumentos logrados en 2015 e 2016 a taxa de ocupadas con formación universitaria volveu a niveis de 2010.

En termos absolutos, o número de traballadoras con formación académica superior acadou no cuarto trimestre de 2016 o seu valor máis alto do últimos oito anos, con algo máis de 4 millóns, un 2,3% máis que en 2015 e un 70,4% superior en comparación co mesmo período de 2002.

Por comunidades autónomas, Madrid (755.700), Cataluña (755.200) e Andalucía (526.100) son as que contan con máis ocupadas con educación superior. Este tres rexións representan o 50% do total deste colectivo de profesionais.

No lado contrario, co menor número de traballadoras con educación universitaria, sitúanse Baleares (90.300), Navarra (73.800), Extremadura (62.500), Cantabria (58.200) e La Rioja (31.100).