Galicia é a comunidade con maior proporción de autónomas cun 17,8% do total de mulleres traballadoras

Galicia é a comunidade de todo o conxunto estatal con maior proporción de autónomas, xa que representan o 17,8 por cento do total de mulleres traballadoras, segundo un estudo elaborado pola empresa de recursos humanos Adecco.

En total, en Galicia traballan na actualidade 491.700 mulleres das que 87.525 son emprendedoras. Delas, un 13,3 por cento son autónomas (65.300) e un 4,5 por cento teñen empregados ao seu cargo.

Doutra banda, un 81,6 por cento son asalariadas, o que supón a menor porcentaxe autonómica cun total de 401.250 mulleres; mentres que 2.875 mulleres "son membros de cooperativas, axudan no negocio familiar, fan tarefas voluntarias, etc.".

En canto ás ocupacións, o sector 'Servizos e vendas' é que o concentra a maior porcentaxe do emprego feminino cun 31,3 por cento, seguido por 'Técnicas e profesionais científicas e intelectuais' (21,4%), 'Ocupacións elementais' (13,7%), 'Directores e xerentes' (2%) e 'Ocupacións militares' (0,2%).

PARO XUVENIL, IGUAL AO CONXUNTO ESTATAL

A taxa de desemprego das mulleres total é máis baixa que a do conxunto do Estado, que se eleva ao 21,4% polo 17,2% de Galicia. No entanto, o paro xuvenil feminino --entre 16 e 19 anos-- atópase practicamente ao mesmo nivel, con ambos os índices lixeiramente por encima do 61%.

Así, das 106.700 paradas que hai na actualidade en Galicia, 45.800 (42,9%) son de longa duración --sen emprego desde hai máis de dous anos--, unha porcentaxe que creceu máis dun un por cento respecto ao ano anterior ata situarse por encima da media estatal.

Ademais, o estudo de Adecco revela que a taxa de desemprego entre as mulleres con estudos ata educación primaria (32,2%) dobra con fartura a porcentaxe de paradas con estudos universitarios (13,2).