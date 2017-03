O portavoz do BNG en Santiago, Rubén Cela, confesou que alberga "poucas expectativas" ante a reunión prevista este martes en Zarzuela do alcalde da capital galega, Martiño Noriega, e o rei Felipe V, á vez que criticou que "o máis noticiable" do encontro do rexedor co presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, fose o anuncio desta recepción e o agasallo para o fillo do xefe do Executivo.

"É moi sintomático", aseverou, preguntado pola recepción de Felipe V ao alcalde, quen aproveitará para pedir a convocatoria do Real Padroado co obxectivo de lograr "investimentos, obras e servizos" para a cidade de cara aos Xacobeos que se celebrarán nos anos 2021 e 2026.

Ao BNG non lle parece "fundamental" a convocatoria do Real Padroado e si reivindicou que o Xacobeo esixiría "xa" unha folla de ruta "clara" que "non hai", na que se apostase pola "potenciación cultural" e doutro "modelo turístico".

"QUE SE CONCRETEN OS COMPROMISOS"

Por outra banda, incidiu en que o feito de que o anuncio do seguinte encontro e o agasallo ao fillo de Feijóo --unha caixa do programa 'Apego'-- fose "o máis noticiable" da reunión que mantiveron o venres ambos os mandatarios non é "moi bo balance" e esixiu que o resultado "non quede nunha foto co presidente da Xunta".

"Que se concreten os compromisos sistematicamente incumpridos coa nosa cidade", reivindicou Cela, tamén secretario de Comunicación do BNG, despois de presentar coa responsable de Organización, Goretti Sanmartín, a imaxe e estratexia política para a XVI Asemblea Nacional da formación.