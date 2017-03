As demandas de ruptura matrimonial descenderon un 10,7% o ano pasado en Galicia

As demandas de ruptura matrimonial (separacións e divorcios) presentadas en Galicia o ano pasado ascenderon a un total de 6.601 fronte ás 7.307 rexistradas 2015, o que supuxo un descenso do 10,7 por cento.

Así o informa o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) segundo datos do Consello Xeral do Poder Xudicial (CGPJ).

En concreto, na comunidade autónoma galega baixan tanto os divorcios consensuados, de 3.928 no ano 2015 a 3.502 en 2016 (unha caída do 10,8%), como o non consensuados, pasando de 3.029 a 2.807, un 7,3% menos.

En relación ás separacións de mutuo acordo, pasaron de 246 en 2015 a 178 o ano pasado, cunha caída do 27,6 por cento, mentres que as separacións contenciosas aumentaron un 9,6 %, ao pasar de 104 a 114.

O ano pasado rexistráronse catro peticións de nulidade matrimonial, fronte ao sete de 2015. Relacionando as demandas de ruptura coa poboación a 1 de xaneiro de 2016, Galicia sitúase en 2,4 peticións por cada 1.000 habitantes, por baixo da media estatal (2,6).

Por outra banda, o ano pasado iniciáronse 542 procedementos de modificación de medidas de mutuo acordo, un 5,7% máis que en 2015, mentres que as demandas de modificación de medidas non consensuadas foron 1.864, o que supón un descenso do 3,9 por cento.

GARDA E CUSTODIA

En canto aos procedementos de garda, custodia e alimentos de fillos non matrimoniais, rexistráronse o ano pasado 836 demandas de modificación de medidas consensuadas, o que supón un descenso do 4% con respecto a 2015.

Con todo, aumentan lixeiramente as demandas non consensuadas, ao pasar das 1.329 en 2015 a 1.333 en 2016, o que supón un 0,3 por cento máis.

A nivel estatal, as 119.859 demandas de disolución matrimonial presentadas nos xulgados españois durante o ano pasado supoñen unha diminución do 7,8% respecto das rexistradas en 2015, segundo os datos publicados pola Sección de Estatística do Consello Xeral do Poder Xudicial.

O descenso afectou tanto o número de demandas de divorcio, un total de 114.019, o que representa un 7,6% menos que o ano anterior como ao de demandas de separación, 5.840, unha diminución do 11,5 % respecto de 2015.