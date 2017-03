As mulleres galegas crearon 236 empresas o pasado ano 2016 a través da Cámara de Comercio

O pasado ano 2016, en Galicia creáronse un total de 236 empresas lideradas por mulleres, o que sitúa á comunidade galega como a terceira no conxunto estatal, só por detrás de Castilla-León e Andalucía.

Segundo informou este luns a Cámara de Comercio, este organismo colaborou na creación destas empresas a través das cámaras territoriais e o Instituto da Muller e para a Igualdade de Oportunidades.

Así, en Galicia rexistráronse 236 novas empresas creadas por mulleres, cifra só superada pola comunidade autónoma de Castilla-León con 341 e Andalucía (268).

No conxunto estatal, un total de 2.069 mulleres convertéronse en empresarias en 2016 e xeraron 305 novos postos de traballo. En canto á tipoloxía da empresa, a maioría dos negocios creados foron en forma de empresa individual (82,4%) do sector servizos (93,2%).

As mulleres que se dedican ao ensino e deciden abrir unha academia de idiomas ou centros deportivos concentran o maior número de creación de empresas cun 35,7%. Tras elas, atópanse as psicólogas e as corredoras de seguros.