Pesca.- A Xunta convoca sete novos permisos de marisqueo a pé na Confraría de Carril (Pontevedra)

A Xunta abriu este luns o prazo de presentación de solicitudes para sete novas prazas de marisqueo a pé dispoñibles para a Confraría de Carril, situada no municipio pontevedrés de Vilagarcía de Arousa.

O prazo de presentación de solicitudes permanecerá aberto durante os próximos 15 días hábiles e os interesados deberán cumprir os requisitos esixidos no Decreto 425/1993, publicado o pasado 17 de decembro.

Segundo informou a Xunta, as prazas convócanse "despois de comprobar a súa viabilidade nos informes técnicos e sempre tendo en conta a compatibilidade e sustentabilidade dos recursos e criterios socioeconómicos".

Os interesados poderán presentar as súas solicitudes a través dun formulario electrónico no portal web da Xunta ou en papel nas oficinas do Goberno galego.

Unha vez finalizado o prazo de presentación, a Consellería do Mar estudará as solicitudes en base á resolución de novembro do 2013 que define o permiso de explotación para o marisqueo a pé.