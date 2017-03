Activadas as axudas do plan de renovación de ascensores para mellorar a eficiencia enerxética en 1.200 fogares

A Xunta impulsa unha nova convocatoria das axudas para a renovación de ascensores en comunidades de propietarios, destinadas a mellorar a eficiencia enerxética e a calidade de vida en 1.200 fogares galegos e mobilizar preto de 1,7 millóns de euros.

A convocatoria arrinca cun orzamento inicial de 700.000 euros e o prazo de solicitude permanecerá aberto un tres meses. As axudas concederanse por orde de presentación ata esgotar o crédito a todo solicitante que cumpra cos requisitos. Ademais, a data límite para xustificar a execución das obras será ata o próximo 15 de novembro.

A Consellería de Economía, Emprego e Industria manterá as contías destas axudas, que poderán chegar ata o 50 por cento do custo do proxecto. A subvención poderá alcanzar os 10.000 euros por ascensor e os 20.000 por comunidade, cun importe mínimo de gasto de 5.000 euros.

Nas dúas convocatorias anteriores, concedéronse axudas para 241 solicitudes e mobilizáronse máis de 6,6 millóns de euros para o tecido empresarial relacionado con este sector.