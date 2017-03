Ourense nega un enchufe dunha filla dunha ex-concelleira

Segundo fontes municipais consultadas por GC, a presunta enchufada é filla de María Carmen Mouttet Álvarez, quen foi elixida concelleira do PP en Piñor tras concorrer polas listas do Partido Popular.

Jesús Vázquez, alcalde da cidade de Ourense

OuC describe varias irregularidades no proceso selectivo. A principal é que a praza foi convocada "dunha semana para outra sen ser publicada en ningún diario nin sequera na web municipal, e cun prazo de só tres días hábiles para participar”.

Que responde o Concello de Ourense a estas acusacións? “A convocatoria realizouse con publicidade e de feito estivo exposta no taboleiro de anuncios do Concello, como é práctica habitual en todos os procesos selectivos desta natureza”, aseguran voceiros oficiais do municipio tras seren consultados por GC. Sobrea pregunta de que a seleccionada teb vínculos de primeiro grao cunha concelleira conservadora, non hai ningún comentario por parte da Administración que lidera Jesus Vázquez (PP) .

O certo é que o Concello tramitou tan rápido a selección que só concorreu unha candidata, a finalmente seleccionada. Isto malia ofertáranse inicialmente dúas prazas nunha provincia, Ourense, que presenta unha das maiores taxas de paro entre os mozos de todo o continente.

Ao quedar deserta unha das prazas, o municipio dividiuna en dúas noutra convocatoria, pero neste caso a través do Servizo Público de Emprego, para unha contratación laboral-temporal.

Ledicia Piñeiro, concelleira de Ourense en Común

A outra praza, a adxudicada directamente polo Concello mediante o procedemento de urxencia, é de interinidade.

As educadoras traballarán na Concellería de Benestar Social gracias a unha subvención da Xunta. En opinión de OeC o Concello actuou deste xeito coa vacante non cuberta para poder xustificar a subvención a tempo pois “en lugar de contratar a unha educadora máis por dous meses, contratarán a dúas educadoras por un mes cada unha”. A marea da Cidade das Burgas presentou un recurso de reposición ao fío deste asunto.