O movemento feminista vigués organiza este 8 de marzo unha manifestación e un paro contra os comportamentos machistas

O movemento feminista de Vigo convocou unha manifestación e un paro de media hora para este mércores, 8 de marzo, co fin de reivindicar "a dignidade" e o papel social da muller e contra as violencias e discriminacións machistas.

Nunha rolda de prensa este luns, a activistas María Montenegro, Ana Ardid e Laura Álvarez lembraron que, "cada ano, máis dun centenar de mulleres son asasinadas o terrorismo machista, só no estado español". No que vai de 2017, apuntaron que "xa son máis de 15 mulleres", e "as cifras a nivel global son estremecedoras".

Ademais, manteñen que "o feminicidio é a punta do iceberg", posto que baixo este paraugas inclúense tamén "os mal chamados micromachismos, a hipersexualización e cosificación dos corpos --das mulleres--, a desigualdade social e económica, a precariedade laboral e o acoso sexual", entre outras cuestións.

Trátase dun ámbito no que acusan os "recortes dos recursos públicos", redución que cifran en "case un 30 por cento". "Hai unha lei integral contra a violencia machista que non está mal, pero se as partidas seguen diminuíndo, non vai servir para nada", apuntou Montenegro, que insistiu en que fan falta recursos para que as mulleres nesa situación "poidan saír de alí".

Neste contexto, as activistas incidiron en "a necesidade de tecer redes de apoio mutuo, propias e eficaces", ante o que animaron a construír un "movemento feminista amplo e diverso", que en Vigo se materializará o mércores cunha manifestación baixo a lema 'Feminismo para avanzar'.

A marcha sairá ás 20,00 horas da Praza de Portugal con destino a Porta do Sol. Así mesmo, o movemento feminista vigués, que chamou a vestir ese día roupa morada, sumarase á convocatoria de América Latina e outros lugares do mundo e realizará un 'Paro Internacional de Mulleres'.

Así, entre as 12,00 e as 12,30 horas do mércores, animaron ás mulleres a facer paros nos seus traballos, sexa en contorna laboral, en casa ou en calquera outro ámbito.