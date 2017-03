O portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, instou este luns ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a deixar "a cerimonia da confusión" sobre as oposicións e convocar "xa" todas as prazas, comezando polas de educación. E é que, segundo as súas palabras, o nivel de "precariedade" nos servizos públicos galegos é "insoportable".

Xoaquín Fernández Leiceaga nunha rolda de prensa no Parlamento | Fonte: EP

En rolda de prensa, o dirixente socialista incidiu en que o marco legal permite celebrar unha convocatoria de emprego público a pesar de ter os orzamentos estatais prorrogados. Proba diso, como lembrou, é que o mecanismo previsto para iso utilizouse tanto en 1996 (por parte de Felipe González) como en 2012 (polo propio Mariano Rajoy).

Por tanto, tras remarcar que o ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, "vai de farol" no relativo ás oposicións e que Feijóo "o sabe", o deputado do PSdeG requiriu ao mandatario autonómico que deixe de ser "un peón" na estratexia do seu partido en Madrid e "traballe en favor dos servizos públicos galegos".

Máxime, tal e como dixo, en vista das escasas posibilidades de que saian adiante outras contas. Sobre todo, sinalou, pola "reacción" de Ciudadanos á decisión do presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, de "facer un (François) Fillon", en referencia ao candidato do centro dereita francés imputado que se mantén na súa carreira ás urnas.

OPOSICIÓNS "NUNHA SEMANA"

Neste escenario, Leiceaga reclamou que se convoquen "nunha semana" as oposicións de educación, posto que, pola contra, os novos docentes non poderán estar incorporados nos seus postos a principios do próximo curso académico.

A partir de aí, coa perspectiva de que calquera cambio que afecte á taxa de reposición sería "á alza" no número de prazas, a Xunta podería --apuntou-- efectuar posteriormente unha convocatoria complementaria.

"PRECARIEDADE" NOS SERVIZOS

Xunto con iso, o portavoz dos socialistas no Pazo do Hórreo pediu ao Goberno galego que deseñe un programa de consolidación do emprego público que permita converter uns 15.000 postos temporais en estables ao longo de tres anos. Non suporía "máis gasto" e permitiría reducir a precariedade "por baixo do cinco por cento", como defendeu.

E é que actualmente, segundo os seus cálculos, das 1.333 prazas ofrecidas nas oposicións do últimos seis anos, só accederon á administración xeral da comunidade 43 novos empregados.

SEN TAXA DE REPOSICIÓN

Finalmente, puxo o foco en que a taxa de reposición dos empregados públicos "fomenta a deterioración dos servizos", polo que demandou a Feijóo que "defenda en Madrid" a súa eliminación.

Sen entrar a discutir se nun momento dado serviu para "disciplinar ás comunidades" no seu gasto, Leiceaga avogou pola súa supresión agora que os recursos públicos están a verse incrementados.

Crítico con esa "máquina de destrución masiva" do emprego público estable, mostrouse partidario de que as comunidades recuperen a autonomía para deseñar as súas políticas de contratación.

VISIÓN DO PP

Nunha comparecencia ante os medios posterior, o portavoz parlamentario do PPdeG, Pedro Puy, pronunciouse sobre o plan de consolidación de emprego público a preguntas dos xornalistas.

Tras aclarar que aínda non coñece a proposta dos socialistas, deixou claro que a Xunta está "comprometida" coa "ampliación" dos persoais públicos e coa "redución" da taxa de temporalidade dos seus empregados.