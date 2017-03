O portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, apelou este luns a "a normalización" da vida interna do seu partido "con certa rapidez" a partir da celebración do congreso federal previsto para mediados de xuño.

Sen querer entrar, ao ser preguntado en rolda de prensa, sobre se sería positivo que a xestora que conduce actualmente o PSOE acometa cambios na dirección provisional do partido en Galicia, Leiceaga opinou que "o positivo" sería pór punto e final á interinidade existente.

Así, tras recalcar que o PSdeG está "a traballar con normalidade" no ámbito das funcións parlamentarias e restrinxir a este respecto as súas comunicacións coa xestora galega, abundou en que "prolongar a interinidade non é bo".

Consciente de que hai que esperar "uns meses" para liquidar esa situación, o portavoz dos socialistas no Pazo do Hórreo expresou a súa confianza en que "estabilizar" o partido a nivel federal "axude" tamén nese sentido á formación en Galicia.