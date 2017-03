“En casa de Alberto Nuñez Feijóo”

A conversa ten un ton claramente laudatorio. “El hombre del momento” titúlase, en referencia á última vitoria electoral de Feijóo. O líder do PPdeG asegura que non lle gusta que o sitúan como posíbel sucesor de Mariano Rajoy. Con todo, o mandatario móstrase moi esquivo sobre o seu futuro, alegando que non se formulou a si mesmo aínda a pregunta de se quere repetir como candidato nas eleccións galegas.

Portada de Telva en Xaneiro

Lóxicamente neste tipo de cabeceira, a entrevista de Lucía Francesh aborda tamén cuestións persoais. Malia que en Galicia Feijóo tende a evitar as referencias a súa vida privada, en Telva o político conservador toca abertamente temas como a súa relación de parella, a súa próxima paternidade (a entrevista foi publicada en xaneiro) ou a morte do seu pai en 2016.

Non é a primeira vez que Feijóo déixase querer polas chamadas revistas do ‘corazón’. Por exemplo, a raíña do sector Hola, publicou no seu día a noticia do embarazo de Eva Cárdenas. En 2010 o mandatario concedeu outra entrevistas a Telva, na que presumiu das súas orixes supostamente humildes.

No fondo, a presencia do líder do PPDeG nestes medios non é máis que un reflexo nunha tendencia na comunicación política a explotar calquera soporte para chegar a nichos do electorado. Se hai uns lustros era imposible concibir a imaxe dun presidente do Goberno acudindo a un programa do corazón, Mariano Rajoy -e outros candidatos- patearon os platós de varios programas matinais na última campaña.