A Xunta de Galicia cualificou a compra de Opel por parte do grupo PSA como "unha boa noticia para o sector da automoción galega", e ve a operación como "unha oportunidade" para que tanto a planta do grupo francés en Vigo como a industria auxiliar consoliden as súas posicións e poidan optar a novos proxectos no futuro.

Así o manifestou este luns o conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, en declaracións aos medios tras participar en Vigo nun acto con motivo do Día Mundial da Eficiencia Enerxética. "Vigo adquire un novo protagonismo, a factoría de PSA xa ten feitos os deberes e asume como un reto adicional este proceso", sinalou.

Segundo apuntou o conselleiro, a adxudicación dos dous novos modelos (K9 e V20) á fábrica de Balaídos sitúaa en boa posición, con dúas plataformas, para optar a novos modelos derivados deste proceso de compra. Ademais, incidiu, xa só con eses dous proxectos adxudicados, a automoción galega ten unha previsión de incremento de facturación de ata 7.500 millóns na próxima década.

"Agora Vigo ten que seguir demostrando a súa competitividade", incidiu Francisco Conde, quen lembrou que, nesta materia e tamén en materia de emprego, a fábrica viguesa "ten unha folla de ruta clara", en alusión aos acordos pactados entre persoal e dirección da planta. "Nós seguiremos vixiantes o desenvolvemento dese acordo para garantir a viabilidade da factoría e tamén da industria auxiliar en termos de emprego", engadiu.

DESLOCALIZACIÓN

Por outra banda, e con respecto ás medidas da Xunta para acompañar o novo escenario e evitar a deslocalización de máis empresas de compoñentes, Francisco Conde lembrou que o goberno galego "está a atender ao tecido produtivo que está en Galicia, e ás necesidades das 107 empresas auxiliares".

Nese sentido, subliñou que a administración non só manterá os seus programas de axudas para consolidar esta industria, senón que adoptará medidas adicionais para "atraer" novos proxectos. Segundo referiu, a Xunta dará "todas as facilidades" no que respecta a solo industrial (a través do dereito de superficie), axilización da tramitación administrativa, e outras iniciativas vinculadas á nova lei de fomento da implantación industrial.

No entanto, Francisco Conde recoñeceu que o goberno galego tamén mantén un "seguimento permanente" con respecto ás medidas que se toman "noutros países e noutras Comunidades Autónomas". Nesa liña, explicou que a Xunta, "en contacto co Goberno central", segue pendente de que as prácticas adoptadas "respecten a normativa europea en materia de axudas de Estado".