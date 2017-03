A conselleira de Infraestruturas e Vivenda, Ethel Vázquez, propuxo ao alcalde de Vigo, Abel Caballero, celebrar unha reunión sobre a estación intermodal entre eles dúas e o responsable de Adif, co obxectivo de "seguir avanzando no desenvolvemento da estación e contribuír a facer cidade".

Na carta enviada o pasado venres, a conselleira traslada que esta reunión "parece adecuada como complemento ás reunións técnicas que se están mantendo entre persoal da Consellería, do Concello e de Adif".

A proposta prodúcese ante a publicación no Boletín Oficial da Provincia, tamén o pasado venres, do inicio do proceso de información pública do expediente da tramitación urbanística da estación intermodal --proxecto integrado Centro Vialia, estación de Vigo e terminal de autobuses--, ao amparo da lei de medidas en materia de proxectos públicos de urxencia ou de excepcional interese.

O prazo para este trámite concluirá pasados 20 días hábiles. "Estamos convencidos de que a colaboración e o impulso conxunto desta iniciativa redundará nun mellor servizo para todos os vigueses", remarca Vázquez, que na misiva móstrase convencida de que o alcalde "compartirá que a suma de esforzos é o camiño que permitirá materializar" esta infraestrutura.