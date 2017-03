O portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, reclamou este luns á Xunta que deixe de actuar como "oínte" e deseñe unha estratexia industrial que garanta o mantemento do emprego tras a compra de Opel por parte do grupo PSA.

En rolda de prensa, incidiu na importancia de que esta "reordenación" ou "concentración" do sector do automóbil non leve a perda de postos de traballo nin na planta viguesa de Citroën nin na industria auxiliar.

Neste sentido, Villares requiriu que a estratexia industrial da Xunta estea deseñada para "analizar as consecuencias" deste tipo de operacións, á vez que expresou o seu desexo de que sirvan para "mellorar un produto de gran calidade" que se realiza desde Galicia.

"Somos competitivos e queremos que siga sendo así", salientou, para pedir unha estratexia "galega" de I+D+i enfocada, por exemplo, cara ao deseño "do vehículo do futuro, que é xa o vehículo do presente". Trátase, por tanto, de "non quedar excluídos".

En paralelo, lembrou o apoio de En Marea ao "paro" das mulleres entre as 12,00 e as 12,30 horas do mércores, para evidenciar que "sen mulleres o mundo non funciona"; e ás protestas para pedir a derrogación da Lomce o vindeiro xoves.