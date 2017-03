A dirección da planta de PSA Peugeot Citroën en Vigo trasladou este luns aos representantes dos traballadores unha mensaxe de "tranquilidade" tras consumarse a operación de compra de Opel por parte da multinacional francesa, e garantiu o mantemento dos "compromisos" adquiridos co persoal en material laboral e salarial.

Así o trasladaron fontes sindicais a Europa Press, tras unha 'audioconferencia' mantida este luns entre a dirección de Recursos Humanos do grupo e o comité sindical de ligazón europea, e tras a reunión do 'petit comité' que tivo lugar na planta de Balaídos.

Rubén Pérez, de UXT, explicou que a mensaxe da dirección da fábrica foi de "tranquilidade" e trasladouse aos sindicatos a "importancia" desta operación de compra, que converte ao novo grupo no segundo de Europa.

Así mesmo, recalcouse a "oportunidade de aproveitar sinerxías" que, segundo as estimacións trasladadas aos sindicatos, poderían traducirse en aforros anuais de máis de 1.000 millóns de euros; nese aspecto, fíxose referencia a aspectos como compras ou intercambio en materia de I+D, como sinalou o sindicato maioritario, SIT.

Pola súa banda, Vítor Mariño, portavoz da CUT, engadiu que, entre as sinerxías que o grupo prevé aproveitar está a mellora de posicionamentos en varios mercados. Segundo lembrou, Opel ten unha mellor posición en países como Alemania e Reino Unido, onde PSA está menos presente por vendas, e a previsión é mellorar as cifras en mercados ata agora menos significativos.

INCERTEZAS

No entanto, os representantes sindicais expresaron tamén que "quedan algunhas incertezas" por despexar, por exemplo, a adaptación das factorías de Opel ao plan de competitividade de PSA, como lembrou Santiago García, de CC.OO.

Así, García, quen lembrou que a "converxencia total" de ambas as marcas en materia industrial non se completará "ata 2027", apostou por "esperar a ver como se adaptan" as novas plantas á dinámica de funcionamento do grupo francés.

Na mesma liña, Rubén Pérez (UXT) cuestionou "que vai pasar coas duplicidades, que as vai a haber", e preguntouse tamén por "que vai pasar con todas as plantas en Europa". "Imos facer un seguimento minucioso, de preto, para que se sigan mantendo as plantas en España e protexer o emprego no noso país", aseverou.

Finalmente, Vítor Mariño (CUT) tamén expuxo as súas dúbidas do mantemento das condicións laborais, e advertiu de que "aínda que se manteñan dúas direccións independentes", as plantas de Opel "teñen que seguir as liñas" dos plans de competitividade de PSA.

Así mesmo, indicou o seu temor de que haxa consecuencias nos salarios dos empregados do grupo PSA, xa que parte das súas retribucións dependen dos resultados económicos da multinacional.