Condenan ao Concello de Beade (Ourense) a responder a un cidadán que solicitou a retirada de simboloxía franquista

O Xulgado do Contencioso número 1 de Ourense a condenado ao Concello de Beade (Ourense) a satisfacer "o dereito fundamental de petición" dun veciño que presentou un escrito no que instaba o consistorio local a retirar as mencións e símbolos franquistas dos espazos públicos do municipio.

Así, o consistorio local de Beade terá que atender a petición do demandante a través dunha "resposta motivada" no prazo máximo de diaz días tras a sentenza.

O xulgado estimou o recurso contencioso-administrativo presentado por este veciño, que presentou un escrito o pasado mes de xullo no que instaba o Concello de Beade a retirar as mencións e símbolos franquistas nos espazos públicos.

Ademais, reclamaba ao goberno local a elaboración dun catálogo de vestixio da Guerra Civil e a ditadura de Franco.

O fallo recoñece que o alcalde de Beade, Senén Pousa (PP), realizou un "informe" respecto diso, pero non foi remitido directamente ao solicitante, polo que o xulgado entende que o concello si cometeu un "silencio administrativo".

Senén Pousa recoñeceuse "franquista" de forma pública en varias ocasións.