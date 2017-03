Os 1.800 traballadores do Consorcio de Benestar terán as mesmas condicións que o persoal laboral da Xunta

Os 1.800 traballadores do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar intégranse no convenio colectivo único de persoal laboral da Xunta, polo cal terán melloras retributivas e nas súas condicións de traballo.

Os conselleiros de Política Social e Facenda, José Manuel Rey Varela e Valeriano Martínez, asinaron este luns cos sindicatos CIG, CC.OO. e UXT --CSIF e CUT desmárcanse del, aínda que foi apoiado por unanimidade polo cinco comités de empresa do Consorcio--.

De tal forma, os traballadores do Consorcio aumentarán de forma progresiva as súas retribucións salariais ata equiparalas ás do persoal laboral da Xunta nun prazo de cinco anos. Neste 2017, o acordo establece que xa recibirán un complemento por antigüidade e o abono de trienios.

Así mesmo, os empregados do Consorcio pasarán a ter a mesma xornada de traballo que o persoal laboral adscrito ao convenio único da Xunta, posto que ata agora realizaban máis horas.

Ademais, equipárase o réxime de permisos, licenzas e vacacións para que o persoal do Consorcio acceda ás mesmas medidas para a conciliación que o persoal laboral.

ACORDO "ANSIADO NO TEMPO"

En declaracións, o secretario da CIG-Autonómica, Roberto Varela, subliñou que este é un acordo "ansiado no tempo", "cunha vella demanda" desde a creación do Consorcio en 2006.

Respecto diso, Varela reflexiona sobre a "mellora importante" que supón para os traballadores, "a pesar de que sexa un convenio que a día de hoxe está sumamente recortado, pero mellor que o tiña o persoal do Consorcio vai estar".

Deste xeito, espera que "senten as bases para a integración plena e efectiva do persoal do Consorcio", con "1.800 prazas que se engadirá ao sistema público da Xunta".

Lino Díaz, de UXT, considera que é un "bo acordo", e explica que a estrutura das prazas verase agora marcada pola negociación para a creación da relación de postos de traballo (RPT) --que se prevé en tres meses-- na Consellería de Política Social como "base futura da oposición de persoal laboral temporal, que é maioritario no Consorcio".

O coordinador de Administración Autonómica de CC.OO., Emilio Doforno, remarcou a importancia de "equiparar" a traballadores que "non tiñan dereitos" co persoal da Xunta, á vez que "se blindan servizos públicos esenciais" como residencias, centros infantís e centros de día.

EMPREGO PÚBLICO E FUNCIONARIZACIÓN

Este acordo establece un incremento das prazas destinadas a servizos sociais nas ofertas de emprego público da Comunidade galega.

De tal forma, nas ofertas de emprego público de 2017, 2018, 2019 e 2020 a Xunta incluirá un mínimo dun 20% de prazas cuxos postos de traballo estean no Consorcio, a través dos correspondentes procesos selectivos.

A contratación do persoal temporal para a cobertura de substitucións no Consorcio realizarase a través da lista para a contratación temporal de persoal laboral xa existente na Xunta, unha demanda reivindicada polos sindicatos desde hai tempo, que denuncian que "as listas do Consorcio eran absolutamente manipuladas, que non obedecían a criterios obxectivos".

O acordo establece o compromiso de iniciar os trámites para a funcionarización do persoal do Consorcio de todas as categorías, unha vez estean integrados como persoal laboral da Xunta de Galicia. Este proceso responde a unha demanda sindical e xa estaba establecido na Lei de Emprego Público de Galicia.

En canto á incorporación do persoal do Consorcio ao marco laboral único, hai dúas posibilidades, segundo detalla a Xunta. No caso de que o traballador do Consorcio desempeñe un posto de traballo cunhas características homologables a unha categoría profesional xa existente no convenio colectivo único, a adhesión realizarase nesta categoría. No caso de que non exista unha categoría homologable no devandito convenio, a incorporación realizarase nunha categoría de nova creación que se incorporará ao novo convenio.

O persoal laboral fixo do Consorcio --uns 180 traballadores, segundo estimacións dos sindicatos-- poderase integrar voluntariamente como persoal laboral fixo da Xunta, mentres que no caso do persoal temporal, a integración farase de oficio pasando a ser persoal laboral temporal da Xunta.

Así mesmo, contémplase a inclusión no convenio colectivo único do persoal laboral da Xunta de Galicia de dúas novas categorías propostas pola Consellería de Política Social coas mesmas funcións que actualmente están a desempeñar no Consorcio: xerocultor e persoal de servizos xerais.