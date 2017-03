O comité de empresa de Ferroatlántica Cee, Dumbría, Centrais Hidroeléctricas recorrerá ante o xulgado do social da Coruña a imposición por parte da empresa duns servizos mínimos que considera "abusivos".

Na reunión mantida o venres coa dirección da empresa, segundo informa o comité nun comunicado de prensa, non se chegou a acordo sobre os servizos mínimos necesarios para poder desenvolver "con normalidade" a xornada de folga convocada para o próximo 10 de marzo desde as 6,00 ata ás 6,00 horas do día seguinte --abarcando deste xeito o tres quendas completas de traballo de mañá, tarde e noite--.

A parte social (comité de empresa) presentou unha proposta que, segundo sinala, ademais de garantir a maior participación posible a todo o persoal, "cumpría cos requisitos establecidos na lexislación de manter un servizo de seguridade e mantemento das instalacións para que unha vez terminase a xornada de folga puidésese reiniciar a actividade con toda normalidade". Esta proposta non foi aceptada pola empresa.

En consecuencia, os traballadores denuncian que a empresa "claramente está a impedir o dereito a folga para protestar contra a decisión de querer vender ilegalmente nosas centrais hidroeléctricas". "Unha acción máis --critican-- á que hai que sumar a campaña de manipulación e mentiras á que a empresa xa nos ten acostumados", engade a nota.

A pesar destes servizos que tachan de "abusivos", avisan de que a compañía "non vai impedir a xornada de folga nin a manifestación prevista para o mesmo venres, que sairá da fábrica de Cee ata a casa do Concello ás 19,30 horas".

Por iso fan un chamamento á participación na mesma a "toda a cidadanía na Costa da Morte para berrar alto e claro que non se vai a permitir que se especule cos recursos naturais, que hai que respectar o actual marco legal e que calquera proxecto industrial ten que asentarse sobre a base da non venda das centrais".

Por tanto, require o financiamento a través dun plan plurianual de reinversiones das actividades e dos beneficios xerados polas concesións.