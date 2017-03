A brecha do gasto sanitario entre CCAA duplicouse durante a crise

A brecha do gasto sanitario entre comunidades autónomas duplicouse desde o inicio da crise económica en 2008, ata alcanzar en 2014 unha diferenza do 54 por cento entre a que máis orzamento destina e a que menos.

Así se desprende dos resultados do informe 'A Sanidade Española en Cifras', elaborado polo Círculo da Sanidade e a Fundación Gaspar Casal, que analizou máis de 250 indicadores relacionados coa xestión sanitaria en España de 2014 e 2015.

"En España hai comunidades que gastan en sanidade un 54 por cento máis que outras, o que fala dun sistema desestructurado, descoordinado, ineficiente e incapaz de asegurar a igualdade", denunciou o presidente do Círculo da Sanidade, Ángel Ponte.

En concreto, en 2014 a comunidade autónoma cun maior gasto sanitario per cápita foi Castilla-León, con 1.623 euros, 570 euros máis que Castilla-La Mancha, que con 1.053 euros por habitante era a que menos gasto destinou ese ano á sanidade.

En cambio, en 2008 a diferenza entre a rexión que máis destinaba (Extremadura, 1.616 euros) e a que menos (Baleares, 1.265 euros) era do 27 por cento.

Ante esta situación, Ponte reclamou que o Ministerio de Sanidad dea "un paso adiante" para garantir que en España se garanten unhas condicións mínimas de atención sanitaria equitativas para todos os cidadáns.

"Iso non debe implicar que se unha comunidade autónoma quere ir máis aló nos servizos que presta aos seus cidadáns poida facelo, pero si que exista unha base común, un catálogo de prestacións que garanta unha atención sanitaria igual para os cidadáns", segundo este dirixente.

EN 2012 A BRECHA FOI MAIOR

Ademais, o informe mostra como en 2012 a brecha sanitaria en gasto por habitante foi mesmo maior, cun 69 por cento de diferenza entre os 1.841 euros de Cantabria e os 1.085 euros de Castilla-La Mancha.

Con respecto a ese ano, o gasto sanitario público por habitante en 2014 reduciuse un 3,4 por cento en España, resultado "acorde coa situación de crise vivida, os recortes e as estratexias de contención", segundo os autores do informe.

No entanto, se se ten en conta a repartición porcentual de gasto obsérvase como a partida destinada a Atención Primaria creceu un 44 por cento e o da especializada ata un 11,4 por cento entre 2012 e 2014. O de farmacia crece un 0,12 por cento e o de remuneración de persoal un 6,2 por cento, explicou Alicia Coduras, coordinadora do libro.

As diminucións, en cambio, prodúcense na porcentaxe do gasto en consumos intermedios (-9,7%) e o destinado a concertos, que baixa un 3,8 por cento. A pesar diso, o presidente do Círculo da Sanidade defendeu que a colaboración público-privada é a "única forma de xestión que permitiría manter a longo prazo os elevados estándares de calidade sen comprometer a súa sustentabilidade".

Nese sentido, o portavoz de Sanidade do PSOE no Congreso, Jesús María Fernández, recoñeceu que hai que pensar nunha forma de colaboración "que beneficie ás dúas partes e non supoña un crecemento dun determinado sector en detrimento do fundamental".

Ademais, a portavoz adxunta do PP na Cámara Baixa, Isabel Cabezas, mostrou a súa intención de traballar con "mellorar a transparencia" no ámbito sanitario, ante o que o deputado socialista reprochoulle que "despois de 8 anos de crises non basta con encher de datos os portais de transparencia senón que fai falta análise e buscar solucións".

MELLOR SAÚDE PERO MÁIS LISTA DE ESPERA

Doutra banda, o informe tamén arroxa diferenzas durante a crise en múltiples indicadores, como un descenso da mortalidade e mellores estilos de vida do españois pero un menor número de camas, un aumento das listas de espera e un empeoramento da confianza dos cidadáns no sistema.

Así, en dous anos o sedentarismo reduciuse un 17,5 por cento entre 2011 e 2014, mentres que consumo de tabaco ou o de alcol de risco tamén se reduciu, un 4 e 5,9 por cento respectivamente.

En cambio, a taxa de pobreza entre 2012 e 2015 creceu un 6,3 por cento reflectindo as secuelas da crise, co consecuente aumento dos problemas de saúde mental e dos suicidios.

De igual modo, a morbilidade hospitalaria creceu un 2,5 por cento e, mentres que a lista de espera para operarse baixou en todos os casos con especial relevancia en Xinecología, a demora para ser citados co médico especialista aumenta un 36 por cento.