Detido un home por conducir en dirección contraria polo centro de Vigo e darse á fuga tras golpear a outro coche

Axentes da Policía Nacional e a Policía Local de Vigo detiveron a un home por circular en dirección contraria por varias rúas do centro da cidade olívica, así como por darse á fuga e deixar o seu coche no medio da rúa despois de golpear a un vehículo.

Segundo informou a Policía Nacional, os feitos ocorreron na madrugada do domingo, cando varios cidadáns informaron de que se produciu un accidente de tráfico entre dous vehículos e o condutor dun deles deuse á fuga.

No lugar dos feitos, un mozo indicou que, cando se atopaba detido nun semáforo do cruzamento da rúa Uruguai con rúa República Arxentina, un todoterreo invadiu a beirarrúa para adiantarlle pola esquerda e, tras golpearlle no espello retrovisor, pasou o semáforo en vermello a gran velocidade.

O condutor do vehículo que recibiu o golpe tratou de localizar ao outro para tomarlle os datos da matrícula e atopouno en Churruca circulando en dirección contraria a alta velocidade. Ante iso, chamou á Policía, mentres que o condutor do todoterreo deixou o vehículo no medio da rúa e fuxiu á carreira.

CHAMADA DO PROPIETARIO

Os axentes inspeccionaron o todoterreo, que pertencía a unha empresa de aluguer, e atoparon un teléfono debaixo do asento do acompañante. Así, mentres esperaban a que chegase o guindastre municipal para quitar o vehículo, recibiron unha chamada do propietario do móbil, que dixo que o perdeu.

O home acudiu nun taxi ata o lugar e, ao ser interrogado, recoñeceu ser o condutor do todoterreo. Ademais, admitiu que pouco antes estivera involucrado nunha discusión coa súa exparella na rúa Camelias.

Por todo iso, foi detido e trasladado a comisaría, onde se comprobou que tiña catro antecedentes policiais anteriores. Posteriormente, todo o actuado foi posto a disposición do Xulgado de Instrución número oito de Vigo e do Xulgado de Violencia Sobre a Muller da cidade.