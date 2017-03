A Deputación de Lugo fíxase como prazo o mes de xuño para lanzar un plan estratéxico de turismo

O deputado responsable da área de Turismo da Deputación de Lugo, Eduardo Vidal, fixou, en rolda de prensa, como prazo o mes de xuño para sacar adiante un "plan estratéxico de turismo" para toda a provincia, que se estenderá ata 2020.

No plan, no que interveñen "máis de 200 entidades", entre concellos, GDRs e hostaleiros entre outros, vai ser, segundo explicou, "moi participativo para que as accións que se fagan sexa o que realmente demanda o sector turístico". "Non o podemos facer sós e tampouco o podemos facer sen a Xunta que é a que ten as competencias", advertiu.

Na devandita acción contemplarase "o Consello sectorial de turismo, que se encargará de propor e coordinar as accións turísticas nos distintos concellos lucenses e no seu catro xeodestinos", segundo comentou.

O plan farase pivotar sobre ese catro "xeodestinos" que conforman A Mariña luguesa, Terra Chá e Lugo, Ancares-Courel e Ribeira Sacra, segundo apuntou.

De momento estase na fase de consulta ao sector, que concluirá o próximo 13 de marzo, que consiste en "a recollida de datos, co obxectivo de recompilar información que permita facer unha análise do sector na provincia e nesta fase búscase a participación activa dos axentes públicos e privados máis relevantes da provincia de Lugo".

Eduardo Vidal tamén aproveitou para contrastar que este plan choca con "a maneira de traballar da Xunta de Galicia". "O noso plan de turismo é un plan participativo para todos os concellos, para todos os axentes implicados e para que todos eles poidan ter voz e pedimos a participación de todos, tamén da Xunta que é a competente na materia", sostivo.

"A nosa filosofía participativa contrasta coa política que promove a Xunta e así resulta inxustificable que desde a Xunta se convocase o pasado un de marzo aos alcaldes da montaña lucense para promover a creación dun xeodestino e que a deputación non estivese convidada a ese encontro", concluíu.