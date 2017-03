O portavoz parlamentario do PPdeG, Pedro Puy, apelou este luns á "unanimidade" de todos os grupos para sacar adiante unha nova petición de traspaso da AP-9 a Galicia, tendo en conta que, desde o seu punto de vista, este consenso permitiría "avanzar" na transferencia.

En rolda de prensa, o dirixente popular aludiu así a unha nova proposición de lei sobre este asunto que se debaterá no pleno que arrinca o martes, na que se eliminan os "impedimentos formais" que sinalou o Goberno para impedir a súa tramitación no Congreso.

Ao fío diso, cuestionado sobre o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, contactou co grupo popular na Cámara baixa para que vote a favor desta reclamación de Galicia, Puy Fraga sostivo que é "evidente" que existen "xestións a todos os niveis".

De aí, incidiu, a transcendencia de que a normativa salga do Parlamento autonómico "cun apoio unánime". "Tendo en conta a composición da Cámara en Madrid, ten moito valor e significado político", defendeu.

Á marxe desta proposición de lei, os populares defenderán no pleno a construción de "un tramo adicional" na autovía de Costa da Morte, de Baio a Vimianzo; e pedirán analizar a incidencia do 'Brexit' no sector pesqueiro galego.