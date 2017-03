Banco Sabadell deposita o fondo documental histórico do Banco Gallego para a súa custodia no Arquivo de Galicia

Banco Sabadell oficializou este luns o préstamo, en réxime de comodato, de gran parte do fondo histórico do Banco Gallego á Xunta, para a súa custodia no Arquivo de Galicia, na Cidade da Cultura. A documentación, restaurada e inventariada polo Arquivo Histórico de Banco Sabadell, abarca o período comprendido entre 1760 e 1900.

O obxectivo deste préstamo é "conservar, custodiar, difundir e facilitar" o seu acceso público para que poida ser custodiado por calquera cidadán.

En total, trasladáronse 633 libros entre os que se atopan libros maiores, diarios de contas bancarias, libros copiadores de cartas, libros de facturas, relacións con debedores e escrituras de sociedades.

O presidente do Banco Sabadell, Josep Oliu; o conselleiro de Educación e Cultura, Román Rodríguez; e o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, entre outras autoridades, protagonizaron o acto no que se formalizou este depósito, que o xefe do Executivo autonómico agradeceu e prometeu "coidar ben".

Do mesmo xeito que Román Rodríguez, quen incidiu na importancia de que os galegos poidan acceder a este tipo de documentos, Feijóo resaltou o valor histórica dos volumes, aos que botou unha ollada co resto de autoridades no arranque do acto.

REMESAS ENVIADAS DESDE A DIÁSPORA

O presidente autonómico aseverou que, a través da súa pegada, poderase coñecer o papel que desenvolveu a banca na vida dos galegos desde 1760 ata o inicio do século XX, desde distintos puntos de vista: o dos clientes, pero tamén o dos propios fundadores do banco, que desenvolveron unha intensa actividade industrial e comercial en ámbitos como as conservas ou a obra pública.

"Ímosche a coidar todo isto; non teremos a propiedade, que non nos corresponde, pero si a custodia e porémolo en valor", garantiu o xefe do Executivo, quen esgrimiu que os documentos permiten "estudar a historia económica do século XIX galego".

Ademais do seu valor histórico, o presidente puxo de manifesto "o gran valor" destes fondos como testemuñas do fenómeno da emigración a América. E é que estes documentos, segundo relatou, permiten probar a correlación entre as remesas enviadas desde a diáspora e a redención dos foros, que permitiu aos campesiños acceder á propiedade das terras que traballaban desde séculos atrás.

Por último, lembrou que o Arquivo de Galicia custodia outras coleccións singulares como a da Banca Bengonoechea ou a da familia Vilariño Pintos, a primeira en abrir un camiño de doazóns ao que, cada vez, únense máis particulares e empresas.

"HISTORIA ECONÓMICA DE GALICIA"

"As cousas están para que a xente as consulte", sinalou, pola súa banda Josep Oliu, quen subliñou que os documentos depositados resumo "a historia económica de Galicia dos últimos 150 anos".

O presidente do Banco Sabadell rememorou que o país pasou un duro "período de crise" e as empresas sufriron "dificultades", á vez que incidiu, con este acto por bandeira, en "reiterar o compromiso" da entidade coa sociedade galega e coa Xunta.

"O FUTURO NON ESTÁ ESCRITO"

Feijóo aproveitou para pór en valor a Cidade da Cultura, cuxos edificios --subliñou-- "non son baratos". Rememorou que houbo que parar "a ambiciosa obra" durante a recesión económica.

"Pero cada vez pómola máis en valor e o futuro non está escrito", aseverou, antes de lembrar os avances no Bosque de Galicia e no impulso dunha ligazón coa AP-9.