Angrois.-A campaña da plataforma de vítimas para que a comisaria de Transporte lles reciba suma case 20.000 firmas

A campaña impulsada pola plataforma de vítimas do accidente do tren Alvia en Angrois para pedir que a comisaria europea de Transporte, Violeta Bulc, lles reciba coincidindo coa súa estancia en Madrid este luns e martes suma xa máis de 18.600 firmas.

Os afectados polo sinistro ferroviario, ocorrido en xullo de 2013 e que tivo como consecuencia 80 mortos e máis de 100 feridos, iniciaron esta campaña a través da plataforma 'Change.org' o pasado venres pola noite.

Con ela, pretenden conseguir que a comisaria Bulc recíballes, tendo en conta que, tras a súa participación na comisión de peticións, este órgano do Europarlamento solicitou á Comisión Europea que haxa unha investigación "exhaustiva e independente" sobre as causas do descarrilamento na curva da Grandeira.

Por agora, a CIAF (comisión de investigación de accidentes ferroviarios) realizou un informe no que determina que a única causa foi o exceso de velocidade, motivado por que o maquinista conducía despistado ao atender a unha chamada telefónica do interventor do convoi.

As vítimas, desde un primeiro momento, reclaman unha comisión de investigación parlamentaria para depurar posibles responsabilidades políticas --na posta en marcha e posterior mantemento da liña de alta velocidade entre Ourense e Santiago--.

E, despois de que a Axencia Ferroviaria Europea descualificase o mencionado informe da CIAF, esixen tamén a constitución dunha comisión técnica independente para a elaboración dun novo documento sobre o accidente.

ENCONTRO CIDADÁN E COMISIÓN DE FOMENTO

A responsable europea de Transportes participa este luns nun acto xunto ao ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. Este último recibiu aos afectados polo sinistro o pasado decembro, e trasladoulles que non apoiaría ditas comisións, a pesar de apoiar estas reivindicacións meses atrás, aínda como alcalde de Santander.

En concreto, Violeta Bulc e De la Serna van protagonizar este luns un encontro cidadán, desde as 18,00 horas no Círculo de Belas Artes de Madrid.

Xa o martes, está previsto que a comisaria compareza na comisión de Fomento do Congreso dos Deputados, convocada para as 13,30 horas.

BNG E UPyD

De maneira paralela á campaña en 'Change.org', a representante do BNG en Europa, Ana Miranda, contactará este luns co gabinete de Bulc para demandarlle que reciba ás vítimas durante a súa visita á capital do estado español.

Así mesmo, Javier García Municio, un integrante da asociación, contactou coa eurodeputada de UPyD Maite Pagazaurtundúa, co obxectivo de que tamén ela poida presionar e que finalmente se produza este encontro.