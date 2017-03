Os empresarios de Pontevedra aproban o cesamento temporal de participación nos órganos de goberno da CEG

A confederación de empresarios de Pontevedra (CEP) aprobou por unanimidade o cesamento temporal de participación nos órganos de goberno da patronal galega, este luns nunha reunión que se celebrou en Lalín.

Así o comunicou o presidente dos empresarios pontevedreses, Jorge Cebreiros, nunha comparecencia pública acompañado polo seu equipo de goberno.

O comité directivo e a permanente da CEP acordaron esta proposta de suspensión temporal de participación nos órganos de goberno da confederación de empresarios de Galicia (CEG) ou "cesamento temporal da convivencia", en palabras de Cebreiros.

Esta decisión será elevada á asemblea da CEP para que esta, de proceder, ratifíquea a finais de marzo. Tamén se prevé trasladar ao consello asesor da confederación pontevedresa e ao da galega.

"NON É UNHA RABECHA"

Jorge Cebreiros subliñou que isto "non é unha rabecha", se non "unha mensaxe para trasladar aos actuais dirixentes da CEG, que han de reflexionar sobre o modelo de confederación que represente a todos os sectores".

O ocorrido no último mes --cando se celebraron eleccións na patronal galega e saíu vencedor o coruñés Antón Arias cun 60% dos votos-- "non é o que gusta" aos empresarios de Pontevedra, segundo lamentou Cebreiros.

Por iso, sinalou que a intención é "visibilizar" a súa postura co "cesamento temporal de participación en actividades como son xuntas directivas, comités executivas ou xuntas de vicepresidentes". "Porque non queremos perder o tempo", incidiu.

De feito, a CEP quere centrarse, segundo dixo, "nos problemas" dos seus sectores, que representan "unha porcentaxe moi importante do PIB de Galicia" e, segundo os seus números, "máis do 40% en número de traballadores".

A problemática, explicou, é "moi específica no territorio" e derívase da "falta de infraestruturas" e de investimentos e pola competencia que expón o norte de Portugal. "Queremos unha CEG á altura da defensa das necesidades dos empresarios de Pontevedra", salientou.

A CEP considera, tras a presentación a última hora da candidatura de Arias, impulsada pola confederación da Coruña --que lidera Antonio Fontenla--, que a crise da institución pechouse "en falso".

Por iso, Cebreiros reiterou que o que buscan os empresarios pontevedreses é motivar "unha reflexión" sobre o modelo e que se recoñeza "que algo se fixo mal". "Non falamos de pedir perdón, simplemente que esta non é a imaxe que queremos trasladar, isto non é un Xogo de Tronos", profundou.

O obxectivo, segundo insistiu, é que os dirixentes actuais galegos "entren en razón" acerca do que necesita Pontevedra e Galicia dunha confederación empresarial que sexa representativa.

REFORMA LABORAL

Por outra banda, pero aínda nesta liña, Jorge Cebreiros considerou "difícil" poder compartir declaracións que está a facer "semana tras semana" a nova dirección da CEG respecto diso da reforma laboral e a actual situación do mercado de traballo.

"Difícil compartir declaracións cando non foron debatidas en ningún órgano", segundo afirmou, antes de remarcar que a CEP é contraria a difundir a idea de que se non se soben os salarios aumentará a conflitividade, nun momento no que está a negociar convenios colectivos cos sindicatos.

ORZAMENTOS E PROXECTOS TRANSFRONTEIRIZOS

Por outra banda, a CEP aprobou por unanimidade a liquidación de contas do orzamento de 2016, nunha "mensaxe cara a fóra" sobre que "Pontevedra traballa comprometida co futuro dos empresarios".

Igualmente por unanimidade saíu adiante o orzamento de 2017, tamén "por primeira vez na historia" no primeiro trimestre de 2017, "cumprindo" o compromiso fixado.

As contas prevén uns ingresos de 695.900 euros, un 20% máis que o ano pasado, debido, fundamentalmente, á aprobación de dous proxectos transfronteirizos.

O teito de gasto fíxase en 742.400 euros, cunhas perdas previstas de 46.500 euros que "non van ser perdas" a final do exercicio, segundo mostrouse convencido Cebreiros.

Deste xeito, valorou un documento "realista" e que difire doutros anteriores nos que as perdas se situaban ao redor dos 305.000 euros, grazas á "contención e traballo moi duro".

En canto aos proxectos de cooperación transfronteiriza, chamou a atención sobre que á CEP aprobáronselle dúas do catro que presentaba, nunha convocatoria "tan concorrida" como é a relativa a estas iniciativas.

"Veñen paliar de maneira moi importante as contas dos anos 17 e 18 e 19; por tanto, é unha boa noticia", resaltou, sobre estes proxectos, relacionados coa internacionalización en colaboración co norte de Portugal e a colaboración en desenvolvemento de proxectos de innovación no sector da alimentación.