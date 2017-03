A avaliación de bacharelato durará 3 días e constará de 5 materias troncales e un máximo doutras 4 para subir nota

A avaliación de bacharelato durará tres días e constará de cinco materias troncais e un máximo doutro catro para subir nota, segundo informa a Consellería de Educación.

A través dunha resolución conxunta da Secretaría Xeral de Universidades e da Dirección Xeral de Educación, a consellería acaba de publicar as instrucións para a realización, dentro do curso 2016/17, da avaliación de bacharelato para o acceso á universidade para o curso 2017/18.

Un documento, segundo destaca no comunicado de prensa emitido este luns, elaborado de acordo coa comisión interuniversitaria de Galicia e o tres universidades galegas, que recolle as cuestións técnicas, organizativas e de deseño da avaliación.

Educación lembra que leva traballando "desde o primeiro momento" en colaboración cos organismos e institucións implicadas na organización da avaliación "co fin de xerar certezas e tranquilidade aos centros educativos, ás familias e ao alumnado que está a cursar 2º de bacharelato".

O departamento autonómico destaca que a avaliación de bacharelato para o acceso á universidade será "practicamente idéntica" á antiga selectividade.

Non será necesaria para obter o título de bacharelato e realizarase "exclusivamente" para o alumnado que queira acceder a estudos universitarios.

MATERIAS

As probas, segundo explica, versarán sobre as materias xerais do bloque das troncais da modalidade elixida, ás que se suma lingua galega e literatura, que ten consideración de troncal "para todos os efectos".

En concreto, o alumnado examinarase, ademais de lingua galega e literatura, de lingua española e literatura, primeira lingua estranxeira e historia de España.

No caso de cursar o itinerario de humanidades, a esta lista haberá que sumar latín. Se se cursou ciencias sociais, tamén entrarán matemáticas aplicadas ás ciencias sociais; se se fixo ciencias, matemáticas; e se se optou por artes, fundamentos da arte.

A maiores, o alumnado que queira mellorar a súa cualificación de admisión poderá examinarse dun máximo de catro materias, a elixir entre as de opción do bloque de troncais de segundo curso e as xerais troncais específicas de modalidades distintas daquela da que se examinen na parte obrigatoria da proba.

Os exames correspondentes a estas materias, segundo explica a Xunta na nota, teñen carácter voluntario e, do mesmo xeito que o cinco primeiras, cualificaranse de 0 a 10 puntos.

Ademais, para a mellora da nota de admisión tamén se terá en consideración a cualificación obtida na fase obrigatoria na materia xeral específica de cada modalidade do bloque das materias troncais (isto é: matemáticas, latín, matemáticas aplicadas ás ciencias sociais e fundamentos da arte), a condición de que a cualificación alcanzada na materia correspondente sexa igual ou superior a cinco puntos.

DURACIÓN E CARACTERÍSTICAS

Cada proba constará dun mínimo de dous e un máximo de 15 preguntas abertas e semiabiertas, que requirirán ao alumnado capacidade de pensamento crítico, reflexión e madurez.

A maiores deste tipo de cuestións, tamén se poderán utilizar preguntas de opción múltiple, a condición de que a puntuación asignada ao total das abertas e semiabiertas alcance como mínimo o 50%.

A consellería subliña que a duración de cada un dos exames será de 90 minutos e que, en total, a avaliación no seu conxunto desenvolverase ao longo de tres días. As datas concretas serán fixadas pola comisión interuniversitaria en coordinación coas universidades e con Educación.

CUALIFICACIÓN

A cualificación será a media aritmética das cualificacións numéricas obtidas en cada unha das probas realizadas das materias xerais do bloque de troncais e da materia de lingua galega e literatura, expresada nunha escala de 0 a 10 con tres cifras decimais.

Esta cualificación deberá ser igual ou superior a catro puntos. Desta forma, a cualificación final para o acceso á universidade calcularase ponderando un 40% a cualificación da avaliación e un 60% a da etapa.

Tal e como queda recollido nas instrucións, entenderase que se reúnen os requisitos de acceso cando o resultado desta ponderación sexa igual ou superior a cinco puntos.

ORGANISMO COORDINADOR

A Xunta indica que a comisión interuniversitaria de Galicia exerce como organismo coordinador das probas e, por tanto, ten competencias para resolver os asuntos comúns de organización, deseño, coordinación, elaboración e execución de directrices e procedementos xerais para o cumprimento do principio de distrito único.

Ademais, fará públicos os criterios de organización, a estrutura básica dos exercicios, os criterios xerais de cualificación e os parámetros de ponderación das materias.

No curso 2016/17 realizaranse dúas convocatorias, unha ordinaria e outra extraordinaria. O alumnado que no actual ano académico participe na convocatoria ordinaria poderá presentarse para a mellora das cualificacións na extraordinaria, na que se terá en conta a nota obtida na última a condición de que sexa superior.

Os pormenores desta resolución, que se publicará no Diario Oficial de Galicia (DOG), poden consultarse na dirección web http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/dxefpie-97498-170221-1_gal.pdf.