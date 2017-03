Consumo pon a disposición dos afectados por cláusulas chan unha ferramenta para calcular canto deben devolverlles

O sete oficinas do Instituto Galego de Consumo, departamentos municipais e asociacións de consumidores contarán cunha ferramenta informática --desenvolvida polo Consello Galego de Colexios de Economistas-- que servirá para calcular canto deben devolver as entidades financeiras a afectados por cláusulas chan polo cobrado de forma irregular.

Este luns, a directora xeral de Comercio e Consumo, Sol Vázquez Abeal, e o presidente do Consello Galego de Colexios de Economistas, Miguel Ángel Vázquez Taín, selou un acordo para colaborar neste asesoramento dos afectados.

De tal forma, os consumidores poderán achegarse a estas oficinas onde serán atendidos por profesionais que empregarán esta ferramenta e achegaranlles a información que poderán contrastar coa cantidade que lles ofreza o banco.

Así, Vázquez Abeal espera que a ferramenta estea dispoñible "canto antes" nun "novo paso" en apoio aos consumidores. Para iso, formarase a técnicos con información específica para o uso da aplicación informática.

Pola súa banda, Miguel Ángel Vázquez Taín chama a atención sobre o "importante papel" de asesoramento que xogan os colexios de economistas, pois o mecanismo articulado no decreto do Goberno "desxudicializa" estas reclamacións.

Ademais, Xunta e economistas indican a utilidade que ten para os consumidores un cálculo financeiro ben realizado sobre esta cuestión. E é que explican que, aínda que existen ferramentas 'en liña' para esta función, pode haber "disfuncións" se as operacións non se fan con todos os parámetros a ter en conta.

CAMPAÑA DE CONSUMO

Máis de 2.700 persoas achegáronse ás oficinas do Instituto Galego de Consumo no marco da campaña informativa posta en marcha tras a sentenza do Tribunal de Xustiza da UE (TJUE) que obriga á devolución da cantidade íntegra cobrada de forma irregular polos bancos nas cláusulas chan.

A web de Consumo recibiu máis de 20.000 visitas, con máis de 17.000 descargas de documentos relativos a este tema. Tamén levou a cabo charlas cuns 700 participantes.