A alcaldesa de Lugo, a socialista Lara Méndez, ve "totalmente factible" a volta do exsecretario xeral do PSdeG José Ramón Gómez Besteiro ao partido para lideralo de novo.

Así coincide coa presidenta da xestora do PSdeG, Pilar Cancela, que nunha entrevista radiofónica apuntou que o exlíder dos socialistas galegos segue sendo "un activo".

A rexedora apelou a que "calquera militante pode dar un paso adiante ou un paso atrás". "Besteiro quixo no seu día dar un paso atrás porque cría que podía facer máis daño que beneficio ao partido e cando se resolva a súa situación xudicial estará en todo o seu dereito de dar un paso adiante", subliñou. Ademais, recoñeceu que "comparte" con Cancela que Besteiro "é un gran efectivo do partido socialista".

En canto a cambios na xestora, eludiu pronunciarse. "Non me toca ao meu falar sobre posibles cambios nunha xestora, máis aló de que estamos todos á espera de que se celebre o congreso, que todos os militantes vimos reclamando porque é moito máis complexo manter unha directiva de partido sen as estruturas para ter estabilidade, e marcar prioridades", comentou.

"É preciso ter unha folla de ruta que nos faga útiles e cribles á sociedade", resolveu Méndez.