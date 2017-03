O alcalde de Santiago buscará duplicar o investimento do Consorcio tras a súa reunión este martes co Rei Felipe V

O Rei Felipe V recibirá este martes 7 de marzo no Palacio da Zarzuela ao alcalde de Santiago de Compostela, Martiño Noriega, para explorar a posibilidade de convocar o Real Padroado do Consorcio da cidade. O rexedor compostelán aspira a duplicar o investimento deste.

Segundo explicou Noriega este luns, actualmente, o investimento do Consorcio é de nove millóns de euros ao ano, cifra que pretende aumentar ata os 20 millóns de euros anuais. "Sería moi positivo para a cidade volver á época dourada do consorcio e gozar desas cifras de investimento", confesou o alcalde de Santiago.

Noriega explicou que este se convocaría para un "período estratéxico", que comprendería dúas etapas --entre 2017 e 2021 e deste ano a 2026-- moi vinculadas aos Xacobeos de 2021 e 2026. A anterior convocatoria, que tivo lugar en 2003 para un período ata 2014, quedou interrompida no 2008 pola chegada da crise.

Así pois, a última reunión do Real Padroado, que naceu en 1991, produciuse no ano 2003. Neste sentido, o rexedor compostelán asegurou que levan un ano tratando de convocar o Padroado pero que a existencia dun goberno en funcións dificultouno.

O Consorcio, tal e como explicou o rexedor compostelán, está integrado polo Goberno de España, a Xunta de Galicia e o Concello de Santiago. O alcalde compostelán é o encargado de presidir o organismo.

PARTICIPACIÓN MAIORITARIA DO ESTADO

En canto ao investimento, a participación maioritaria é do Goberno central, nun 55 por cento; seguido da Administración autonómica, a través da Consellería de Cultura, cun 30 por cento; e, finalmente, o Concello, nun 15 por cento.

Así mesmo, Noriega lamentou que o feito de que aínda non se aprobasen uns orzamentos estatais pode supor "un problema" do que dependa a convocatoria.

"NON XERAR EXPECTATIVAS"

Por iso, o alcalde de Santiago confesou que prefire "non xerar expectativas" e esperar á "interlocución de mañá". Si que confirmou que lle consta que "hai vontade por parte da xefatura do Estado".

Noriega tampouco quixo entrar nos detalles dos proxectos que poderían desenvolverse con este incremento do investimento. En xeral, asegurou que se retomarán algúns proxectos que quedaron pendentes de execución da anterior convocatoria --posto que esta interrompeuse no 2008 pola chegada da crise--.

Algúns destes proxectos pasarían por tentar enterrar o cableado da zona monumental, a rehabilitación de vivendas, a dinamización do pequeno comercio ou a mellora e posta ao día dalgunhas infraestruturas. "Cuestións que non serán unha caixa de sorpresas pero nas que un aumento do investimento sería moi positivo", engadiu o alcalde.