En Marea rexeita que o Hospital Provincial de Pontevedra se destine a residencia de maiores

A vicepresidenta do Parlamento e portavoz de En Marea en temas sanitarios, Eva Solla Fernández, o deputado de En Marea Marcos Cal e o concelleiro de Marea Pontevedra Luís Rei instan á Xunta de Galicia a manter o uso sanitario do Hospital Provincial de Pontevedra centrado na Atención Primaria e Especializada e trasladar á ampliación de Montecelo os servizos de hospitalización.

En concreto, o concelleiro Luís Rei xustificou "na preocupación que pola sanidade pública" a visita que os representantes do grupo parlamentario fixeron ao Hospital Provincial, un conxunto de edificios que "requiren unha certa reforma porque o seu estado actual non é satisfactorio", segundo sinalaron. Así, agradeceron ao novo xerente, José Ramon Gómez, que lles recibiu.

Por parte de En Marea apostan por que o Hospital Provincial siga mantendo un uso sanitario como un centro de atención ambulatoria. "Descartamos a posibilidade da que se fala de que se radique aquí unha residencia da terceira idade", reivindicaron.

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunciara o pasado 23 de febreiro que o Hospital Provincial acollerá unha residencia para maiores en situación de dependencia con capacidade para 120 persoas.

Luís Rei admite que son necesarias máis prazas públicas de centros xeriátricos na comarca de Pontevedra, pero "non é o emprazamento adecuado o hospital" e apuntan como "solución rápida" recuperar o antigo asilo que tiña 160 prazas, corenta máis que as que estiman tería o Provincial.

Ademais, En Marea interpelará o mércores ao conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, sobre a data de inicio da ampliación do Hospital de Montecelo "que suma xa 8 anos de atraso", segundo lamentou, e explicar cal vai ser o financiamento "para evitar unha nova privatización da sanidade pública".

Eva Solla explicou que buscan que lles "aclare como se vai a licitar ese proxecto de ampliación e que vai ocorrer con este centro". Tamén demandarán unha aclaración sobre o financiamento do proxecto do Gran Montecelo "se vai ser cento por cento pública ou non, que non está claro", segundo apostilou.

Mentres non se acometa a ampliación do Hospital de Montecelo En Marea aposta por que a Xunta solucione algunhas das deficiencias máis importantes que sofre o Hospital Provincial, como a falta de climatización.