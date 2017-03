A Xunta anunciou a "aprobación inminente" dun decreto que "actualice e consolide nunha soa disposición" a normativa referente a cooperación para o desenvolvemento co obxectivo de "garantir a seguridade xurídica e facilitar a xestión dos procedementos".

Este luns, o presidente galego, Alberto Núñez Feijóo, mantivo unha reunión en Santiago con representantes da Coordinadora galega de ONGs para o Desenvolmento, segundo informou a Xunta a través dun comunicado.

Esta asociación agrupa a 45 entidades que traballan no ámbito da cooperación para o desenvolvemento, a acción humanitaria e de emerxencia, a educación para o desenvolvemento e a incidencia política.

A Coordinadora Galega de ONGDs naceu no ano 1991 e ten como obxectivo principal contribuír á erradicación da pobreza a través dun marco de desenvolvemento sustentable e de promoción dos dereitos humanos.

PLAN ANUAL DE COOPERACIÓN

O pasado xoves, o Goberno galego aprobou o Plan anual de cooperación galega para o desenvolvemento correspondente a este exercicio 2017, que conta cun incremento no seu orzamento de máis dun 7,7 por cento.

Este programa conta coa aprobación do Consello Galego de Cooperación, órgano asesor e de coordinación da cooperación galega no que están representados a Administración autonómica, as ONGD e o resto de axentes de cooperación.

En concreto, o plan recolle as actuacións previstas para 2017 e conta cunha dotación orzamentaria de máis de 4,5 millóns de euros. Para este ano, o documento aposta polo uso principal do instrumento das convocatorias públicas de concorrencia competitiva.

Así mesmo, asinaranse, entre outros, convenios de colaboración coa Coordinadora Galega de ONGD e o Fondo Galego, e continuarase co financiamento daqueles proxectos xa aprobados en 2016 e que teñen compromisos en 2017.