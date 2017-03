A Consellería do Medio Rural dispón nas súas contas para este ano dunha partida de "máis de dous millóns de euros" que se destinarán a actuacións relacionadas coa sanidade vexetal, o que supón un incremento "do 15 por cento" respecto ao ano pasado.

Este luns a titular de Medio Rural, Ángeles Vázquez, visitou as instalacións do Laboratorio Agrario e Fitopatolóxico de Galicia (Lafiga), situado en Mabegondo, no termo municipal de Abegondo (A Coruña).

A 'sanidade vexetal' refírese aos traballos que se realizan para a prevención e erradicación de pragas que poidan afectar as producións agrícolas.

Durante a súa visita ao Lafiga, Ángeles Vázquez resaltou "o labor importantísimo" e "imprescindible" dos técnicos deste instituto, encargados de "analizar, detectar e combater as enfermidades vexetais", que permiten a "boa saúde" do agro e "a calidade" dos seus produtos.

Esta entidade encárgase de realizar "análises oficiais, informativos e ensaios científicos" para conseguir un "mellor coñecemento dos produtos agrarios, alimentarios e dos medios de produción" co obxectivo de mellorar a calidade e a saúde alimentaria.

LIÑA DE AXUDAS

Así mesmo, Vázquez apuntou que, ademais das "actuacións propias" na materia, a Xunta conta cunha liña de axudas para "compensar aos viveiros e explotacións agrícolas que teñen que destruír plantas ou colleitas debido a unha afección de pragas de corentena".

En relación a iso, a conselleira sinalou que este ano "incrementarase o orzamento" destas axudas, que en 2016 chegou ata os 100.000 euros, para "facer fronte á destrución de patacas das áreas sinaladas como afectadas" pola praga da pulga da pataca.

A través destas axudas, os agricultores poderán afrontar os "gastos de destrución, desinfección, esterilización" ou calquera tipo de actuación "aplicada oficialmente" a vexetais ou terreos contaminados, substratos de cultivo, materiais de produción, acondicionamento ou embalaxe.