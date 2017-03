As entidades financeiras contan con polo menos 2.600 vivendas baleiras en municipios galegos de máis de 10.000 habitante

As entidades financeiras contan con polo menos 2.600 vivendas baleiras en municipios galegos de máis de 10.000 habitantes, segundo os datos dos que dispón a Xunta no marco do censo posto en marcha o pasado ano.

Este é o número identificado a día de hoxe nas entidades financeiras inscritas no censo de vivendas baleiras da Xunta. Así o apuntou este luns a conselleira de Infraestruturas e Vivenda, Ethel Vázquez, tras unha reunión en Santiago co decano do Colexio de Rexistradores, Hermes Rego.

Pola súa banda, un total de 72 familias ocupan vivendas cedidas por entidades financeiras á Xunta no marco de diversos convenios de colaboración.

En declaracións este luns, Ethel Vázquez destaca que a Xunta "traballa con intensidade" na mobilización de vivendas baleiras, a través de mecanismos para destinalos a familias.

Ademais, Ethel Vázquez explica que o que interesa á Xunta "son as vivendas desocupadas en condicións de habitabilidade", co fin de "equilibrar o que é un sinsentido, miles de vivendas desocupadas e familias con dificultades para acceder a unha vivenda".

Ata o momento, un total de 39 concellos incorporouse ao programa da Xunta de vivendas baleiras para crear unha bolsa social dispoñible.

A reunión entre a Xunta e o Colexio de Rexistradores serviu para colaborar para identificar as vivendas baleiras en Galicia e traballar nun marco de diálogo. A este respecto, Hermes Rego mostrou a colaboración da entidade da que é decano para a elaboración deste censo e "solucionar este problema".

DEFINICIÓN DE VIVENDA BALEIRA

O pasado venres o Parlamento galego aprobou unha iniciativa para instar o Goberno galego a que se dirixa de novo ao Estado co fin de que determine os parámetros para definir que se considera unha vivenda desocupada.

Entre outras cuestións, para que os municipios poidan establecer un gravame sobre vivendas baleiras que poida funcionar como motivación para a súa mobilización antes o Estado debe definir que entende por vivenda desocupada.

Preguntada pola prensa sobre esta cuestión, Ethel Vázquez agarda que "proximamente se poida chegar a un acordo" co Estado para conseguir esa definición de vivenda desocupada.