O novo centro loxístico de Estrella Galicia en Barro da servizo a máis de 3.000 clientes do norte da provincia

A presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, foi recibida por representantes de Hijos de Rivera, compañía propietaria de Estrella Galicia, no seu percorrido polas instalacións recentemente inauguradas no polígono de Barro-Meis, desde onde se dará servizo a máis de 3.000 clientes da zona norte da provincia.

Con Carmela Silva acudiron o deputado de cooperación municipal, David Regades, e o alcalde de Barro, Xosé Manuel Fernández Abraldes, xunto a Antonio Viejo, director da Corporación Hijos de Rivera e Miguel Ángel Vázquez, delegado comercial desta compañía.

A chegada desta empresa a Barro-Meis "convérteo nun polígono dos máis relevantes que se están pondo en marcha en Galicia", segundo subliñou Silva.

A presidenta espera que a instalación de novas empresas en Barro fagan que en breve teñan "que ampliar o propio polígono". Neste momento están vendidas un total de 26 parcelas, que suman case 98.000 metros cadrados, entre as que se inclúe o centro distribución do Grupo Froiz.

No pasado mes de febreiro recibíronse as últimas peticións de ocupación de parcelas, que se atopan no proceso administrativo de concesión, que sumaron outro catro novas empresas ao polígono de Barro.

Antonio Viejo explicou que a compañía Hijos de Rivera comezou a operar con normalidade desde as instalacións do polígono de Barro-Meis desde a pasada semana tras máis de sete meses de obras nas que se tratou de executar a maior parte con empresas locais.

A nave ocupa 4.160 metros cadrados construídos en tres plantas e está dotada con paneis solares e un separador de hidrocarburos para a súa contribución ao medio ambiente.