Os supermercados do Grupo Cuevas descontarán un 3% aos seus clientes con nenos menores dun ano

A Consellería de Política Social e o Grupo Cuevas asinaron este luns en Ourense un acordo polo que a empresa ourensá sumar ao programa Tarxeta Benvida. Con esta iniciativa as familias poderán aforrarse un tres por cento por cento das súas facturas nas compras que realicen nos supermercados deste grupo (Aquié, Aquí e Plenus).

Así o sinalaron o conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, e o director do Grupo Cuevas, Artur Yuste i Tarragó, que foron os encargados de rubricar o acordo de adhesión da entidade Ignacio de las Cuevas no programa Tarxeta Benvida da Xunta, que ofrece axudas económicas no primeiro ano de vida dos nenos galegos.

O acto tamén contou coa presenza da directora xeral de Familia, Infancia e Dinamización demográfica, Amparo González; a delegada territorial da Xunta, Marisol Díaz Mouteira, e o alcalde de Ourense, Jesús Vázquez.

A través deste acordo os clientes os clientes recibirán (durante o primeiro ano de vida dos seus fillos) un cupón trimestral no que se acumula o desconto do total das compras que realizaron durante ese período. Ese desconto está vinculado ao seu cartón de fidelización dos supermercados do grupo.

150 BOTELLAS DE AUGA, GRATIS

Ademais, o Grupo Cuevas ofrecerá aos titulares da Tarxeta Benvida 150 botellas de auga mineral, en formato de litro e medio, de forma totalmente gratuíta. As familias recibirán un pack de benvida personalizado co nome do bebé e o resto iranos recibindo en dous lotes mensuais de seis botellas cada un.

Rey Varela destacou o compromiso do Grupo Cuevas por "demostrar con feitos" o seu "compromiso" coa sociedade galega e en especial á hora de afrontar "o reto demográfico" que supón unha baixa natalidade e o despoboamento do rural.

Así, o conselleiro referiuse a a implantación, por parte do grupo ourensán, dun modelo de tendas de proximidade, que aposta polo rural e polos produtos de Galicia.

Tamén avogou pola colaboración entre a administración pública e as entidades privadas, a través de proxectos como a colaboración coa Tarxeta Benvida para "mellorar o futuro" de Galicia e que a comunidade autónoma "sexa o mellor lugar para ser un neno".

O GRUPO CUEVAS CIFRA EN 20.000 OS BENEFICIARIOS

Pola súa banda, o director do Grupo Cuevas explicou que a aposta pola Tarxeta Benvida enmárcase dentro da "vocación" da empresa por "ser útiles" á sociedade galega.

Para o responsable do Grupo este compromiso levoulles a ter a máis de 20.000 familias como clientes e a un 70% destes compradores como clientes habituais nos supermercados do grupo.

Yuste cifrou en 1.800 os nenos ourensáns que se poderán beneficiar da Tarxeta Benvida nos locais do Grupo Cuevas, unha cifra que sobe ata 20.000 nenos en toda a Comunidade Autónoma.

A TARXETA BENVIDA

A Tarxeta Benvida forma parte do Programa de Apoio á Natalidade (PAN Galicia), un proxecto global posto en marcha a finais de 2015 co obxectivo de responder as necesidades dos pais galegos e garantir o benestar das familias.

Desde a implantación da Tarxeta Benvida no ano 2016 presentáronse máis de 15.800 solicitudes (1.371 no que vai de 2017). Na actualidade emitíronse un total de 14.300 cartóns., aínda que desde Política Social sinálase que en breve se poderían alcanzar as 15.000.