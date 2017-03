Un condutor da positivo na proba de alcoholemia tras sufrir un accidente en Santiago

Un condutor deu positivo na proba de alcoholemia tras verse implicado nun accidente de tráfico rexistrado o fin de semana en Santiago de Compostela.

Segundo a información facilitada pola Policía Local, o sinistro tivo lugar sobre as 5,20 horas do sábado 4 de marzo na rúa Cruceiro do Galo.

A Policía Local de Santiago instruíu dilixencias tras dar positivo na proba de alcoholemia o condutor do vehículo implicado no accidente.

Por outra banda, na tarde do domingo día 5, sobre as 18,15 horas, unha condutora denunciou daños no seu vehículo causados por outro turismo no estacionamento de San Clemente, debido ao que se instruíron dilixencias.