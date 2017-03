Diego Gago, concelleiro do PP en Vigo, será o novo presidente de Neevas Generaciones no congreso de abril

O actual presidente de Novas Xeracións do PP de Galicia, Diego Gago, pasará a ser máximo dirixente desta organización a escala nacional no XIV Congreso Nacional que celebrará en Sevilla o próximo mes de abril e no que tomará a substitución de Beatriz Jurado, informaron a Europa Press fontes 'populares'.

Gago, de 29 anos, é concelleiro no Concello de Vigo e previsiblemente será o único membro de Novas Xeracións que presente a súa candidatura á presidencia nacional, segundo as mesmas fontes. O prazo para rexistrar propostas conclúe o vindeiro mércores día 8 de marzo.

Nuevas Generaciones celebrará os días 21, 22 e 23 de abril en Sevilla o seu XIV Congreso Nacional, no que se elixirá ao substituto de Beatriz Jurado á fronte da organización xuvenil do PP. A senadora cordobesa leva case seis anos no cargo, posto que foi proclamada presidenta o 18 de abril de 2011 nun congreso celebrado en Zaragoza.

UN SUCESOR DE 29 ANOS

Xurado, que está a piques de cumprir 34 anos, xa superou a idade que marcan os Estatutos do PP para presidir a organización xuvenil. Segundo as normas internas do PP, poderá afiliarse a Novas Xeracións "calquera mozo maior de 16 anos e menor de 30 que non pertenza a outro partido político".

Diego Gago foi número dous ao Concello de Vigo polo PP nas pasadas eleccións municipais, tras Elena Muñoz. Nacido en Vigo en setembro de 1987, é licenciado en Dereito Económico e máster en Asesoría Fiscal e presidente de Novas Xeracións do PP en Galicia desde o ano 2014, onde gañou co 91 por cento dos votos.

CINCO RELATORIOS

A Xunta Directiva Nacional de Novas Xeracións designou á deputada valenciana Belén Hoyo como presidenta do comité organizador do congreso de NNGG, que aplicará os novos Estatutos aprobados no Congreso Nacional celebrado hai case un mes.

No seu conclave, os mozos do PP elaborarán o seu propio relatorio de Estatutos, outra sobre comunicación e unha terceira en materia social e económica. Tamén haberá un documento sobre educación e outro centrado no papel internacional de España.