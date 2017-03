Deteñen e deixan en liberdade ao mozo que estivo en Narón (A Coruña) coa menor que denunciou unha agresión sexual

Axentes da Policía Nacional da Comisaría de Ferrol-Narón detiveron o pasado venres, 3 de marzo, ao mozo que estivo en compañía dunha menor de idade, de 17 anos, que denunciou unha suposta agresión sexual na madrugada do 26 de febreiro na zona de Freixeiro, en Narón (A Coruña).

A Policía non descarta neste caso denunciado a utilización de burundanga, unha sustancia que anula a vontade, produce desinhibición e crea amnesia a quen a consome.

Segundo a información á que tivo acceso Europa Press, o detido, de orixe suramericana, foi trasladado á sede da comisaría ferrolá, onde se lle tomou declaración, tras o que foi posto horas máis tarde en liberdade.

Na súa manifestación, o mozo asegurou que "en ningún momento forzou á vítima, que o encontro foi voluntario e consentido" e que non "se chegou a consumar ningún tipo de acto sexual". Ao mesmo tempo trasladou que o encontro entre ambos "foi na zona exterior" dun local de lecer situado en Freixeiro, Narón (A Coruña).

Así mesmo, comentou aos axentes encargados da investigación que estivo en compañía da moza durante varias horas, mesmo cando chegaron varios amigos dela na súa procura. Ademais, o home tamén citou o nome de varias persoas que supostamente poderían corroborar a súa versión do sucedido.

ANÁLISE

O ateigado coa declaración do mozo foi remitido ao Xulgado de Instrución número 1 de Ferrol, que se encarga deste asunto por estar de garda na xornada na que aconteceron os feitos.

Polo momento, do que non se ten constancia é do resultado das análises que lle practicaron ás moza horas máis tarde da súa aparición, e que se esperan que esclarezan se no seu organismo existían restos de burundanga ou doutras sustancias, tal e como mantén tanto ela como algúns dos seus achegados.