Mato fixa para maio o remate das obras de reforma da praza e alameda do barrio de Covadonga en Ourense

As obras de acondicionamento da praza e alameda do barrio de Covadonga (Ourense) estarán rematadas en maio, segundo sinalou este luns a conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, que visitou as obras en compañía do alcalde ourensán, Jesús Vázquez.

A conselleira destacou que a recuperación desta zona pública, coa creación dunha zona de xogos para os nenos e unha zona deportiva para maiores a través do Plan Hurbe "da unha resposta ás necesidades dos veciños do barrio". "Trátase dun investimento de aproximada de 175.000 euros, que se fará en menos de dous meses", confirmou.

Deste xeito, as obras na Praza de Covadonga supoñen a recuperación de case 3.500 metros cadrados do parque (un 72% da súa superficie total) que presentan un deteriorado polas raíces das árbores, unha zona infantil pouco modernizada, escasa iluminación e zonas que precisan dun reasfaltado.

Entre as actuacións acometidas remodelouse a zona de xogos e creado unha zona de elementos biosaludables "coa intención de permitir a convivencia interxeneracional", segundo destacou Mato.

As obras tamén contemplan un novo mobiliario e o asfaltado de máis de 2.500 metros cadrados. "Non só se trata de mellorar o aspecto da contorna, senón tamén facelo máis agradable para a vida social e pública", concluíu a conselleira.

Mato incluíu esta obra no "compromiso da Consellería por humanizar todas as vilas" a través do Plan Hurbe. Neste sentido, lembrou que desde a súa posta en marcha no ano 2010, o Goberno galego financiou e executou 157 actuacións en 114 concellos, cun investimento de 123 millóns de euros. Tamén lembrou que o Plan Hurbe "continuará" en 2017 cun orzamento de 10 millóns de euros.

Pola súa banda, o alcalde de Ourense insistiu en que as obras responden a "unha necesidade moi demandada" polos veciños do barrio de Covadonga e ao compromiso adquirido polo seu grupo de goberno "desde o primeiro momento".

O edil manifestou estar "dobremente satisfeito" porque as obras suporán unha "mellora da calidade de vida dos veciños", pero tamén porque servirán para un "mellor aproveitamento" das zonas públicas do barrio.