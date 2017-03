A Xunta reitera a súa aposta polo GNL e os vehículos eléctricos no Día Mundial da Eficiencia Enerxética

A Xunta de Galicia reafirmou este luns a súa aposta polo gas natural licuado (GNL) como combustible para o transporte marítimo e polo vehículo eléctrico como alternativa de mobilidade urbana e de transporte lixeiro, nunha xornada celebrada en Vigo, con motivo do Día Mundial da Eficiencia Enerxética.

Así o trasladou na súa intervención o conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, quen resaltou a importancia de que tanto a administración pública como as empresas e os fogares "traballen xuntos para impulsar a eficiencia enerxética".

Conde destacou as vantaxes do gas natural como combustible no transporte marítimo e terrestre pesado, e lembrou que Galicia conta cunha das 17 regasificadoras que hai en Europa. Ademais, subliñou que a comunidade non só conta cunha posición xeográfica clave nas liñas marítimas, senón que ten estaleiros e industrial naval capacitados para construír ou adaptar barcos para funcionar con este tipo de combustible.

Por outra banda, o conselleiro tamén fixo fincapé nos "grandes avances" da industria de automoción galega no ámbito dos vehículos eléctricos, que destacou como alternativa para a mobilidade urbana e para transportes lixeiros.

Francisco Conde, quen puxo en valor o traballo da Xunta para identificar medidas "que impliquen unha menor dependencia dos combustibles fósiles", recalcou que a eficiencia enerxética debe estar "ao servizo da competitividade das empresas e do aforro enerxético para os cidadáns".

MEDIDAS DA XUNTA

O titular de Economía, Emprego e Industria referiuse tamén a iniciativas postas en marcha polo goberno galego, enfocadas cara a esa eficiencia enerxética, e destacou que, nos últimos anos, houbo apoios públicos para máis de mil proxectos no ámbito da industria e os servizos.

Tamén lembrou que o Plan Vivenda 2017, que ten un orzamento de 8,7 millóns de euros, inclúe axudas para a renovación de xanelas, cubertas e fachadas. Ademais, leste mesmo venres abriuse a convocatoria de solicitudes para axudas do Plan Renove Ascensores.

Finalmente, destacou as axudas por máis de 2 millóns de euros para a instalación de caldeiras de biomasa en domicilios particulares, unha iniciativa que permitiu a substitución de 3.000 caldeiras en Galicia nos últimos 3 anos.